„Dieses Jahr ist einiges anders“, erklärte Ralf Weber, der Vorsitzende der Musikkapelle Leupolz. Zum einen sei der heutige Dirigent Gerhard Brauchle nur vorübergehend im Einsatz. Ab nächstem Jahr würde Ralf Eberhard den Dirigentenstab in die Hand nehmen und die Kapelle leiten. Zum anderen würden heute verschiedene Ensembles ein bis zwei Stücke spielen. Diese hätten die Musiker selbst ausgesucht und eigenständig geprobt. Und so versprach Weber einen abwechslungsreichen Abend mit Stücken, die in der ganzen Welt zu Hause sind.

Den Anfang machte die Jugendkapelle. Mit ihrem ersten Stück „Ayers Rock“ entführte sie das Publikum gleich ans andere Ende der Welt. Mit dieser Melodie sollen die Eindrücke dieses Felsens in Australien musikalisch beschrieben werden. Nach einer besinnlichen Liebesgeschichte aus Japan sorgten dann mexikanische Rhythmen für gute Laune und Frohsinn. Highschool, Hot Dogs und heiße Sommernächte. Mit „Summer Nights“ aus dem Musical Grease war Amerika die letzte Station, bevor es mit der Zugabe „Fischerin vom Bodensee“ wieder zurück in die Heimat ging. Dirigentin Gabriele Bertsch und die jungen Musikerinnen und Musiker ernteten für diese gelungene Landung respektvollen Applaus von den sehr zahlreich anwesenden „Mitreisenden“.

Nach einer kurzen Pause, in der die Gäste die Möglichkeit hatten mit Wurst, Semmel und Getränken kurz „aufzutanken“, nahm zunächst das Klarinetten Ensemble auch schon wieder volle Fahrt auf. Nachdenklich, besinnlich, hoffnungsvoll. Diese Gefühle waren vereint in dem Lied „Colors of the wind“, das für den Disney Film Pocahontas geschrieben wurde. Dabei ginge es laut Ansage um eine Indianerin, die versuchte einen Weißen davon zu überzeugen, dass die Natur erhaltenswert sei und nicht für industrielle Zwecke zerstört werden darf.

Das Schlagzeug Ensemble spielte eine afrikanischen Tanz, der gepaart war mit einer heimischen Minipolka. Das Holz Ensemble entführte das Publikum mit einem Medley aus der Verfilmung von Harry Potter in die zauberhafte Welt von Hogwarts. Das Saxophon Ensemble machte Stimmung und wippende Beine mit dem mexikanischen Volkslied „La Bamba“. Vollmundig, kräftig und stimmungsvoll war die Darbietung des Blech Ensembles, das mit zwei Stücken und starker Besetzung dem Publikum einheizte. Schließlicht betrat noch die gesamte Kapelle die Bühne mit der Absicht noch einmal große Emotionen zu vermitteln. Und mit Polkas und einem Marsch als letztes Stück, brachte es die Musikkapelle Leupolz zu einem fulminanten Ende. Wenn Applaus das Brot für den Künstler ist, dann gab es hier vom Publikum, neben der geforderten Zugabe, reichlich davon.