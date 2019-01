Der Ball der tausend Lichter: Beim 17. Winternachtsball in der Wangener Waldorfschule war der Saal wieder gefüllt mit tanzfreudigen Besuchern. In glitzernden Roben und edlem Tuch bewegte Mann und Frau sich elegant über das Parkett. Melanie Haug moderierte einmal mehr durch den Abend. Für viele Männer sei der Tanz eine Daseinsform: Durch die Entfaltung der Geschmeidigkeit des Körpers könnten sie auf das Herz der Frauen kräftiger wirken als durch den Geist, zitierte sie einen französischen Philosophen. In ihren Worten bedeute das, dass es einfach eine wunderbare Bewegungsform sei, um sich näher zu sein. Ob „alles Walzer“, Rumba oder Jive – die Gruppe „Air Bubbles“ begleitete die Gäste musikalisch durch alle Sparten der Tanzkunst. Boogie-Woogie ist der Tanz aus den 50er-Jahren. Diese Kunst beherrschen die „Red Cadillacs“ (Bild) perfekt. Vier Paare der Gruppe bereicherten mit einer spritzigen Tanzeinlage den stimmungsvollen Abend. Die Allgäuer Landfrauen sorgten dafür, dass keiner hungrig oder durstig blieb.