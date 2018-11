Eine 18 Meter hohe Fichte ziert jetzt den Wangener Marktplatz

Er steht – der Wangener Weihnachtsbaum ist am Donnerstagmorgen aufgestellt worden. Die Rotfichte misst 18 Meter und ist somit ein kleines Stück höher als der des vergangenen Jahres. Auch diesmal wurde wieder ein Baum im Stadtgebiet gefällt – wie 2017 befand sich der kommende Christbaum auf einem Privatgrundstück.

Über das Jahr hinweg suchen die Mitarbeiter des Bauhofs Wangen nach geeigneten Bäumen für den Advent. Oft bekommen sie dabei Hilfe von den Wangenern selbst. So wie von Herrmann Kogel. Er pflanzte die Rotfichte vor rund 36 Jahren vor seinem Mehrfamilienhaus in der Karl-Speidel-Straße: „Der Baum wurde mir zu hoch. Die Gefahr, dass er durch einen Sturm umknickt, ist zu groß.“ So meldete sich Kogel schon vor zwei Jahren bei der Stadt, damit diese die Fichte als Weihnachtsbaum nutzen kann. „Wir kamen aber nicht gleich dran, anscheinend muss man sich anstellen, um seinen Baum der Stadt zu geben“, sagt Kogel mit einem Lachen.

Sechs Bauhof-Mitarbeiter begleiteten am Donnerstag den Einsatz vom Abschnitt bis zum Aufstellen des Baumes, schweres Gerät und waghalsige Aktionen in 18 Metern Höhe inklusive. Wie viel der jährliche Einsatz des Bauhofs kostet, konnte Robert Bollerhey, stellvertretender Bauhofleiter, nicht beantworten. Es sei jedoch ein riesiger Aufwand für die Stadt. Bollerheys Team mache der Einsatz jedoch jedes Jahr Spaß, er selbst sei schon das zwölfte Mal dabei. Vergangenes Jahr brauchte das Team doppelt so lange wie gewöhnlich, die damalige Tanne aus Trifts war einfach zu breit für die Gassen der Altstadt. In diesem Jahr lief die Aktion deutlich flüssiger. „Wir hatten keine Probleme und sind rundum zufrieden“, sagte Bollerhey, nachdem die Fichte stand. Nur einige Löcher im Gestrüpp seien weniger schön.

Kulisse für den Weihnachtsmarkt

Schon seit den 1940er Jahren pflegt die Stadt Wangen die Tradition eines Weihnachtsbaumes auf dem Marktplatz. „Für die Menschen hier ist das sehr wichtig“, sagt Belinda Unger, Leiterin des Gästeamts der Stadt. „Wir sind in der Region schon bekannt für unsere schönen Bäume.“ Denn nicht nur der große Marktplatz-Baum stehe pünktlich zum Ersten Advent, die Bauhof-Mitarbeiter haben wieder mehrere Weihnachtsbäume über die Altstadt verteilt, so Unger.

Der Schmuck wird dabei schlicht gehalten. „Kugeln und Beleuchtung, bei vielen Weihnachtsbäumen reicht das.“ Vor allem für die Kulisse des Kunst- und Handwerkermarkts, der an den Wochenenden im Advent öffnet, sei der Weihnachtsbaum wichtig. Für den Markt habe die Stadt jedoch nicht die große Werbetrommel gerührt. „Das ist nicht der große Touristenmagnet“, sagt Unger. „Zwar haben wir einen tollen, nicht kommerziellen Weihnachtsmarkt. Aber von denen gibt es in der Region zu viele.“ Jedoch werte der Baum immer wieder das Einkauferlebnis im Advent auf, „das macht jedes Jahr was her“.

