Wie die Polizei berichtet, hat ein Unbekannter, der in eine Wohnung in der Peter-Dörfler-Straße eingebrochen ist, Bargeld und Schmuck erbeutet. Der Einbrecher hebelte gewaltsam die Wohnungstür auf und verschaffte sich so Zugang.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen, Telefon 07522 / 9840, zu melden.