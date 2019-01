Ein Rennen der besonderen Art

Kim Marschel ist für das Internationale Juniorrennen am Hahnenkamm in Kitzbühel nominiert. Sehr zur Freude des SC Oberstaufen, für den die 14-Jährige aus Hergatz fährt, hat Kim Marschel beim ersten Deutschen Schülercup (DSC) im österreichischen Fügen mit einem zweiten Platz im Slalom und einem vierten Platz im Riesenslalom überzeugt. Am Feldberg kamen am vergangenen Wochenende in zwei weiteren Schülercup-Rennen im U16-Slalom Platz eins und fünf dazu. In der U16-Rangliste des Deutschen Skiverbands liegt Marschel, die zum jüngeren Jahrgang 2004 gehört, auf Rang drei.

Die 14-Jährige aus Hergatz geht aufs Wangener Rupert-Neß-Gymnasium und gehört zu Deutschlands größten Talenten in ihrem Jahrgang 2004. Auch beim ersten Lena-Weiss-Cup-Rennen am Schwandlift im Skigebiet Hündle-Thalkirchdorf fuhr Kim Marschel auf das Podest und musste sich im zweiten Lauf des Slaloms lediglich der starken Kiara Klug vom SC Kempten geschlagen geben.

Beide Allgäuer Talente wurden aufgrund ihrer Leistungen für das Drei-Mädels-Schülerteam des Deutschen Skiverbandes (DSV) für das Rennen in Kitzbühel in Österreich nominiert. Dritte im DSV-Team neben Marschel und Klug ist Sophia Zitzmann vom SC Gaissach, die ebenfalls aufgrund ihrer starken Ergebnisse ins Raceteam beordert wurde.

Der Wettbewerb in Kitzbühel wird am Mittwoch als Internationaler Schüler-Teamwettbewerb durchgeführt. Veranstalter ist der Kitzbüheler Skiclub (KSC). Das Rennen selbst wird als Kombinationswettkampf am bekannten Ganslernhang ausgetragen. Das bedeutet, dass die Teilnehmer je einen Durchgang im Riesenslalom und im Slalom fahren müssen. Mit dabei sind Mannschaften aus Österreich, der Schweiz, Deutschland, Liechtenstein, Italien, Kroatien, Großbritannien, Norwegen, Frankreich und Slowenien. Eine Mannschaft besteht jeweils aus drei Jungen und drei Mädchen. Gewertet werden pro Durchgang die besten zwei Zeiten der Jungen sowie der Mädchen. Vor einem Jahr kam Deutschland auf Platz vier.

Durch die legendäre Streif, die am darauffolgenden Wochenende mehr als 50 000 Zuschauer nach Kitzbühel lockt, ist das Hahnenkamm-Junior-Rennen der Höhepunkt für jeden jungen Skirennläufer. Los geht es am Mittwoch um 10 Uhr mit dem Riesenslalom, der Slalom folgt gegen 13.15 Uhr.