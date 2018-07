Ein medizinisches Spezialzentrum präsentiert sich

Die Fachkliniken Wangen feiern von Freitag bis Sonntag ihren 90. Geburtstag. Zu ihrem Jubiläum präsentiert sich das Fachkrankenhaus am Vogelherd als medizinisches Spezialzentrum, das sich mit Neu- und Umbauten derzeit für die Zukunft aufstellt.

Seit Mitte 2016 gehören Handwerker am Vogelherd zum gewohnten Bild, und das wird auch die nächsten Jahre der Fall sein. Denn: Die Fachkliniken Wangen (FKW) sind im Umbruch – baulich, strukturell, organisatorisch. Der Eingangsbereich mit Rezeption und Bistro wurde bereits neu gestaltet, das Haupthaus schrittweise modernisiert und der Nordostflügel erhielt im laufenden Betrieb ein zusätzliches Stockwerk. Die neue Station mit 27 Patientenbetten in 14 Zimmern wird nach dem Festwochenende in Betrieb genommen und soll zunächst als Ausweichquartier dienen, damit andere Stationen saniert werden können. „Wir planen eine räumliche Neuordnung aller Fachbereiche, um artverwandte Disziplinen näher beieinander zu haben“, sagt Ellio Schneider, Geschäftsführer der Waldburg-Zeil Kliniken (WZK), zu deren Verbund auch die Wangener Einrichtung gehört.

Gesamtkosten: 20 bis 25 Millionen

Das zweite große Bauprojekt der vergangenen zwei Jahre war der Bereich für Kinder mit Begleitpersonen, hier entstanden neue Zweier-Appartements. Wenn bis zur zweiten Hälfte 2019 noch die Bestandsgebäude dieses „Arche Noah“ genannten Bereichs modernisiert sind, dann gibt es insgesamt 60 Plätze für kleine und größere Reha-Patienten. Was noch ansteht, sind der Umbau des Erdgeschosses sowie im Martinsbau die Sanierung des ersten und zweiten Obergeschosses. Bis 2020/21 werden die Fachkliniken Wangen zwischen 20 und 25 Millionen Euro in den Neu- und Umbau sowie in die technische Aufrüstung auf ihrem Gelände gesteckt haben.

Zwar bildet die Lunge als Körperorgan weiter den medizinischen Schwerpunkt der Fachkliniken im Luftkurort Wangen, wie auch das Lungenzentrum Süd-West als Zusammenschluss von vier verschiedenen Kliniken zeigt. Mittlerweile ist aber aus der früheren Kinderheilstätte zur Behandlung von Tuberkulose, als die sie am 2. Juli 1928 gegründet wurde, ein laut eigenen Angaben deutschlandweit führendes Zentrum für Diagnostik und Therapie von Allergien, Atemwegs-, psychosomatischen sowie neurologischen Erkrankungen geworden (siehe Kasten).

Die Kombination von Spezialkrankenhaus und Rehaklinik – mit zertifiziertem Krebszentrum und Auszeichnungen wie Zentrum zur Beatmungsentwöhnung oder thoraxchirurgischem Zentrum – ergänzt sich laut Ellio Schneider gut mit den Grund- und Regelversorgern in der Region. Es gibt Partnerschaften mit umliegenden Krankenhäusern und onkologischen Spezialpraxen, ein Kompetenzzentrum mit der Oberschwabenklinik für eine noch schnellere Diagnose von Lungenkrebs, und es gibt seit kurzem eine gemeinsame pneumologische Sprechstunde am Ravensburger EK. Dabei betont der WZK-Geschäftsführer, dass sich noch immer viel zu wenig Lungenkrebs-Patienten in einer Spezialklinik operieren lassen, die „entsprechende Zertifikate als Qualitätsnachweise“ vorweisen kann, und verweist hier auf die Erfahrung von jährlich 600 OPs allein in Wangen.

Blick hinter die Kulissen

Und so erhalten die Besucher am Sonntag beim Tag der offenen Tür auch Einblicke, wie sich der Alltag in einem Spezialkrankenhaus samt Rehaklinik abläuft. Interessierte dürfen auf dem Klinikgelände hinter die Kulissen schauen, werden beispielsweise ins Lungenzentrum, auf die Intensivstation, ins Schlaflabor oder in die Lehrküche geführt und dürfen bei vielen Aktionen auch selbst aktiv werden. Gefeiert wird auch in den beiden Tagen davor: am Freitag mit dem offiziellen Festakt für Geladene, am Samstag mit dem traditionellen Kinderfest für alle.