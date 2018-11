Traditionell wird im November an drei Tagen in der Turn- und Festhalle Haslach Theater gespielt – nun schon zum 24. Mal. Und zwar von 19 theaterbegeisterten Jungen und Mädchen unter der Regie von Petra Strehle. Am Freitag hat „Die Prinzessin auf der Erbse“ Premiere.

Bekannt als Märchen von Hans Christian Andersen zeigt sich das Stück jetzt als eine Neuinterpretation von Heiner Schnitzler. Übertragen ins 21. Jahrhundert wird ein sehr modernes Theatererlebnis mit aktuellem Bezug versprochen. Und deshalb ist die „Prinzessin auf der Erbse“ auch für Erwachsene interessant. Bezaubern wird das Bühnenbild, dass die Familie Strehle mit viel Liebe zum Detail hat entstehen lassen.

Wer bei den Proben dabei war, weiß: Die jungen Akteure sind mit Feuereifer dabei und haben keinerlei Schwierigkeiten, sich vom Märchen wegzubewegen und in die Rollen pfiffiger Straßenkids wie in Personen mit anderem Hintergrund zu schlüpfen. Petra Strehle als Spielleiterin, Inge Baumann als Souffleuse, Kostümbildnerin Ulrike Scheider und Bühnenorganisatorin Anne Geser geben als Team die nötige Hilfestellung und Ausstattung.

Worum geht es in dem Stück über Klugheit und Mut? Um nicht zu viel zu verraten, hier nur in aller Kürze: Mossi Schack, eine Dolmetscherin, hat dem Prinzen bei der Suche nach einer Prinzessin geholfen – vergeblich. Sie kehren als Heimatlose zurück in das Land seines Vaters. Doch es ist in Gefahr. Nicht nur der böse Zauberer Sonorolo, sondern auch die Schwarze Königin will an die Macht kommen.

Die Königin steht schon kurz vor ihrem Sieg. Wenn der Prinz bis zum nächsten Tag keine Prinzessin findet, geht das Königreich an sie. Aber es gibt nur noch eine einzige echte Prinzessin weltweit. Diese ist, seitdem sie ein Baby war, verschwunden. Am Ende wird alles gut? Das Reich wird zwar gerettet, aber bleibt vielleicht Mossi Schack allein und traurig auf der Bühne zurück? Spannung und Mitfiebern sind angesagt. Und natürlich darf ebenso unbeschwert gelacht werden.

Bleibt noch, die Darsteller aus Haslach, Amtzell und Umgebung der Reihenfolge nach zu benennen: Stella-Luisa Mathein, Riccarda Willemsen, Lea Radulla, Ferdinand Geyer, Sofia Koros, Lena Schlegel, Johanna Müller, Anna Schulz, Tina Schulz, Lea Schulz, Emma Schnell, Marya Geyer, Sophie Herr, Ella Jensch, Ruben Jensch, Sabrina Kienze, Julie Kleber, Josi Kleber und Doruntina Behluli.