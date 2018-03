Ein Frühjahrskonzert in den schönsten Farben der Musik

Die Musikkapelle Deuchelried gab am Samstagabend in der Turnhalle ihr Frühjahrskonzert und unterhielt den fast voll besetzten Saal mit generationenübergreifender und abwechslungsreicher Musik. Auch wenn draußen dicke Schneeflocken auf die Erde tanzten, lag drinnen musikalisch schon der Frühling in der Luft.

Nachwuchs überzeugt

Die jungen „Ableger“ der Musikkapelle Deuchelried eröffneten den Abend mit „Tequila“. Sowohl in der musikalischen Darbietung als auch im gesungenen Wort „Tequila“ steckte viel Temperament. Mit James Bond 007 von Monty Norman brachten die jungen Musiker einen Hauch von Hollywood nach Deuchelried. Nach „Oh when the saints go marchin’ in“ folgte „Halleluja“. Franziska Netzer und Sophia Vey sangen den Titel von Leonard Cohen im Duett und erzeugten dabei „Gänsehautfeeling“. Als Zugabe kam „das letzte Stück“. Der gleichnamige Titel wurde stimmgewaltig von Sophia Vey gesungen, und unter tosendem Applaus beendeten die Nachwuchsmusiker unter der Leitung von Volker Angerhofer ihren gelungenen Auftakt.

Kraftvoll und tragend eröffnete die Musikkapelle Deuchelried unter der Leitung von Kathrin Bischofberger mit der Ouvertüre „Crescent Moon“ von Jan Van der Roost ihr Programm. Für den Solisten mit der Trompete, Gerd Leiprecht, stellte das folgende Lied „Le carneval de venise“ eine ganz besondere Herausforderung dar. In diesem Stück müsse der Solist mehr Noten spielen als mancher Musikant in einem ganz Konzert, so die Ansage. Leiprecht meisterte die Herausforderung mit Bravour und wurde mit gebührendem Applaus belohnt. Nach einer kurzen Pause folgte „Ignition“ von Todd Stalter. Es soll all denjenigen gewidmet sein, die ihre Leidenschaft und ihren Glauben leben, diese an andere weitergeben und damit die Flamme für Generationen entzünden, lautete die Ansage.

Verheißungsvoller Vorgeschmack

Beim letzten Teil des Konzerts gab es einen verheißungsvollen Vorgeschmack auf das im Sommer geplante Open-Air-Festival „Fläschbägg“ vom 27. bis 29 Juli in Deuchelried. Unter dem Motto „Elvis in Concert“ spielte das große Orchester Lieder des King of Rock ’n’ Roll und so mancher wurde zurückversetzt in die Zeit, die geprägt war von heißen Rhythmen, langen Tanzabenden mit purer Lebensfreude.

Mit „Sound of silence“ von Simon and Garfunkel zeigten Marzell und Werner Biggel dem Publikum mit ihren glasklaren Stimmen, wie es sich anfühlt, den Klang der Ruhe zu hören. Bei „Frauen regier’n die Welt“ überzeugte Solist Timo Kögler, sowohl stimmlich als auch optisch. Der Abend endet mit einem gemeinsamen Auftritt der „Youngsters“ mit den „Oldies“. Gemeinsam rockten sie zum Abschluss das Lied „Smoke on the water“. Es folgte eine „Aftershowparty“, dessen Bewirtung der Förderverein für musikalische Jugendarbeit übernahm.