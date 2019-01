Auch wenn die MTG Wangen noch bis Anfang Februar spielfrei hat, sind die Verantwortlichen des Handball-Württembergligisten keineswegs untätig. Vielmehr bastelt der Verein auch in der laufenden Saison am Kader. Mit Petru Drenceanu hat die MTG einen dritten Torhüter verpflichtet. Der 28-jährige Rumäne ist bereits zum ersten Spiel im neuen Jahr am 2. Februar gegen die SG Herbrechtingen-Bolheim spielberechtigt. Zuletzt spielte er bei der TG Biberach.

Arno Uttenweiler, Sportlicher Leiter der MTG Wangen, begründete die Verpflichtung Drenceanus mit dem fortschreitenden Alter der beiden Torhüter Adam Kucera und Sebastin Nerger: „Beide brauchen hin und wieder ihre Trainingsfreiräume. Zudem ist das Verletzungsrisiko bei beiden nicht unerheblich. Deshalb wollten wir auf der Position auch im Hinblick auf die Zukunft nach legen.“ Mit „Zola“ – so der Spitzname Drenceanus – sei ein sehr gut ausgebildeter Torwart auf dem Markt gewesen. Aus gesundheitlichen Gründen habe dieser zwar seit April eine Handball-Pause einlegen müssen. Nun sei Drenceanu aber wieder voll einsatzfähig. „Wir konnten ihn von der MTG als Traditionsverein mit guten Strukturen überzeugen. Und das, ohne dafür etwas zu zahlen. Er will in Wangen neue Freude am Handball-Sport finden. Ich denke, dass er für die MTG ein wichtiger Rückhalt werden kann“, sagte Uttenweiler.

Erstligaerfahrung in Rumänien

Petru Drenceanu ist in Iasi/Rumänien geboren und dort in der Jugend des örtlichen Zweitligisten groß geworden. 2007 wechselte er in das National Handball Excellence Center, ein Leistungscenter im Rumänischen Handball. Für die rumänische Jugend- und Juniorennationalmannschaft hat er 2005 bis 2010 gespielt. 2009 wechselte er zum Erstligisten Dinamo Bukarest. 2012 erfolgte der Wechsel zum Zweitligisten HC Arges. Ab 2015 spielte er bei CSU Galati nochmal in der ersten rumänischen Liga, ehe es ihn durch persönliche Kontakte nach Deutschland zur TG Biberach zog. Dort warf ihn eine Rückenverletzung zurück, wegen der er im April 2018 eine Handball-Pause einlegen musste.

Freude am Handball wiederfinden

Drenceanu zu seinem Wechsel nach Wangen: „Ich freue mich sehr wieder Handball zu spielen. Ich bin bereits im Dezember ins Training eingestiegen. Es wird sehr konzentriert und ehrgeizig gearbeitet. Das gefällt mir sehr. In der Mannschaft herrscht ein sehr kameradschaftliches Klima. Das wird mir helfen mich schnell zu integrieren. Die MTG Wangen ist mir als bester Verein in der Region bekannt. Die Stimmung in der Halle ist phänomenal. Ich will wieder Freude am Handball bekommen, fit werden und dem Verein helfen. Ich bin stolz darauf, hier zu sein.“

Uttenweiler arbeitet derweil weiter an der Zusammenstellung der Mannschaft: „Mein Ziel war es, bis Ende Februar den Kader der Herren zu 95 Prozent fix stehen zu haben. Hierzu fanden bereits in 2018 Gespräche mit den Perspektivspielern aus der A-Jugend, sowie allen Kaderspielern statt. Erfreulicherweise können wir bereits seit Mitte Januar vermerken, dass alle Perspektivspieler, sowie nahezu der gesamte Kader für mindestens ein weiteres Jahr zugesagt haben. Dies war uns wichtig, da wir dieses Jahr schon eine gute, langfristige Basis geschaffen haben.“