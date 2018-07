Ein Biberacher siegt beim Wangener Adlerschießen

Selten war es so eng wie in diesem Jahr. Ein einziger Millimeter entschied beim Adlerschießen über Schützenkönig und dem Zweitplatzierten, im Fachjargon Erster Ritter genannt.

Die Nase vorne hatte am Ende Christian Maier. Der 28-jährige aus Biberach, der „relativ entspannt“ für das Team der Schnitzer Group an den Start gegangen ist, war in Wangen zum ersten Mal mit dabei. In Biberach hat er allerdings schon als Schüler mit der Armbrust geschossen: „Mein Opa war sogar schon mal Schützenkönig beim Biberschützenfest.“ Eine ähnliche Ehre, allerdings in Wangen, wurde nun auch dem Enkel zuteil. Maier nahm es mit gemischten Gefühlen und einem Schmunzeln: „Eigentlich wollte ich ja am Samstag in Biberach bei unserem Schützenfest sein.“ Das wird so nun zumindest nicht ganztägig funktionieren. Denn neben Schützenkette und Trophäe „gewinnt“ der Wangener Schützenkönig bekanntlich ja auch eine Fahrt in der Kutsche beim Kinderfest. Erster Ritter wurde Klaus Steigenberger, Zweiter Ritter Michael Carayon. Auf den Plätzen vier bis sechs folgten Harald Ohlinger, Martin Rathgeb und Jolanda Knäple. Mit 265 Startern gab es laut Evi Welte von der Schützengemeinschaft, die das Adlerschießen ausrichtet, erneut einen neuen Teilnehmerrekord. Von den elf beteiligten Mannschaften kamen acht in die Wertung. Welte: „Drei Teams hatten weniger als die benötigten zehn Schützen, die eine Mannschaft haben muss.“ Bestplatzierte im Mix aus Teilnehmerzahl, Treffer und Quote waren am Ende die „Titelverteidiger“ und damit die Mannschaft von Claudis Blumenlädele. Rang zwei teilten sich die Schnitzer Group und die Awamu Ugandahilfe. Auf Platz drei kam die Firma Intermed.