Ein A-Ligist mischt im Bezirkspokal mit

Im Fußball-Bezirkspokal des Bezirks Bodensee steht Donnerstag, 7. Mai, um 18.30 Uhr das Halbfinale an. Drei Bezirksligisten und ein A-Ligist kämpfen um den Einzug ins Pokalfinale, das am Pfingstmontag stattfindet. Der Pokalsieger sichert sich die Teilnahme am WFV-Verbandspokal in der kommenden Saison, bei dem Gegner bis zur 3. Liga im Lostopf sind.

Im August 2014 schaffte es der SCUnterzeil-Reichenhofen bis in die dritte Runde des Verbandspokals, zu Hause scheiterte der SC am Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach (0:5), nachdem die Allgäuer in der zweiten Runde den Verbandsligisten FV Olympia Laupheim (4:3 nach Elfmeterschießen) ausschalteten.

Der SV Bergatreute, einzig verbliebene Mannschaft aus den Kreisligen, hat am vergangenen Spieltag in der Kreisliga A I den FV Waldburg von der Tabellenspitze verdrängt. Seit dem zehnten Spieltag liefern sich beide ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksliga. Dort ist der Bergatreuter Halbfinalgegner, der SV Amtzell, schon. Der SVA belegt fünf Spieltage vor dem Saisonende mit 37 Punkten den siebten Tabellenplatz, hat damit vorzeitig die Klasse gesichert und kann sich voll dem Bezirkspokal widmen. Beim SVB ist das sicher nicht der Fall. Die Begegnung könnte dennoch eine Partie auf Augenhöhe sein.

Gleiche Vorzeichen gibt es im zweiten Halbfinale. Da trifft in einem reinen Bezirksligaduell der Tabellensechste der Bezirksliga, FC Leutkirch, auf den Tabellenfünften, den SV Haisterkirch. Die Allgäuer hatten, nachdem die Klasse vorzeitig gesichert war, noch die Chance, ganz oben mitzumischen. Aber nach zuletzt zwei Niederlagen können sich auch die Leutkircher ganz auf den Pokal konzentrieren.

Anders die Situation beim Ligakonkurrenten SV Haisterkirch. Mit sechs Punkten Rückstand hat die Mannschaft von Trainer Uwe Reh noch Tuchfühlung zur Tabellenspitze, auch wenn der SVH zuletzt (2:2 zu Hause gegen Amtzell) einen kleinen Dämpfer hinnehmen musste. Auch der Ausgang dieser Partie ist völlig offen.

Halbfinale Bezirkspokal: SV Bergatreute – SV Amtzell (Donnerstag, 18.30 Uhr); FC Leutkirch – SV Haisterkirch (Donnerstag, 18.30 Uhr).