„80 und mein malerischer Weg dorthin.“ So titelt die von Ute-E. Haffner jüngst eröffnete Ausstellung in der Wangener Badstube. Die Schau anlässlich des runden Geburtstags der Wangener Malerin soll die Entwicklung ihrer Kunst aufzeigen. Zur Vernissage füllte sich der Giebelsaal der Badstube binnen Minuten mit zahlreichen Gästen und Teilnehmern ihrer Kurse.

„Was Kunst angeht, ist Haffner ein alter Hase hier in Wangen“, sagte ein Besuche, der selbst bereits einen ihrer Malkurse besucht hatte. Ute-E. Haffner ist seit 25 Jahren Dozentin an der Volkshochschule Wangen und vermittelt dort „gegenständliche, abstrakte bis gegenstandlose Strukturmalerei“, wie auf ihrer Internetseite zu lesen ist.

„Worte sind nicht so meins, eher Farben.“ Damigt begann Haffner ihre kurze und knackige Rede, in der sie vor allem zwei sehr ausschlaggebende Momente ihrer malerischen Entwicklung beschrieb: Das Integrieren von Pigmenten und später Mamor in ihr künstlerisches Schaffen. Pigmente sind Farben in ursprünglicherer Form als beispielsweise fabrikfertige Acrylfarben, mit welchen sie früher viel gearbeitet hatte. Durch Verwenden der Pigmente um die Jahrtausendwende hätten sich völlig neue Wege für sie eröffnet, so Haffner.

Während die Pigmente farbgebendes Element für ihre Kunst sind, ist der Marmor neben Sanden, Aschen und Erden ihr strukturgebendes Mittel: Gemahlenen Mamor verrührt Haffner zu einer Art Masse, um ihn anschließend auf den Untergrund aufgetragen. Diese Technik bietet die Möglichkeit, Dreidimensionalität und damit Halbreliefs entstehen zu lassen. „Damit hat sich eine Welt aufgetan, die ich nie für möglich gehalten hätte“, sagte die Künstlerin. Dieser Stil prägt auch die 20 großflächigen Werke, die nun bis zum 9. Dezember in der Badstube zu sehen sind. Das älteste Kunstwerk ist aus dem Jahre 2001, das neueste der Bilder „ist fast noch nass, es ist vorgestern fertig geworden“, erzählte sie.

Erst beeindrucken die Kunstwerke durch ihre Größe, bei näherem Betrachten durch ihre aufwendige Malstruktur. So konnte man bei der Vernissage nicht selten Gäste beobachten, die minutenlang vor einem einzigen Kunstwerk verweilten, um es mal aus der Nähe, mal aus der Ferne zu betrachten.

Die Erde aus der Raumfahrerperspektive

Besonders gut kamen bei den Gästen jedoch vier Bilder an. Diese waren anders als die anderen Kunstwerke an einer schwarzen Wand angebracht und zeigten Teile der Erde aus Raumfahrerperspektive. Im Haffner-Stil abstrakt gehalten, lag die Betonung mehr im Wirken auf den Betrachter, mehr in der Tiefe, als rein in der oberflächlichen Betrachtung.

Krönung des Abends war ein spontanes Geburtstagsständchen, das einer der Ausstellungsbesucher für sie anstimmte und jeden Anwesenden dazu verleitete, kräftig mitzusingen.