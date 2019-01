Durch den Schnee sind Fasnetsumzüge ausgefallen - Vereine bleiben auf Kosten sitzen

Mühlenhexen suchen weiter nach neuem Zuhause

Nach wie vor suchen die 2002 gegründeten und inzwischen auf 70 Erwachsene und 30 Kinder angewachsenen Mühlenhexen auf der Suche nach einem neuen Vereinsheim oder -raum. Nur kurz und etwa drei Jahre lang währte der Wunsch nach einem Vereins-Zuhause, das im Obergeschoss des Züblinhauses verwirklicht werden konnte. Da die Stadt das Haus am Südring schließlich 2015 wieder für die Geflüchteten benötigte, zogen die Mühlenhexen aus. „Seither haben wir unser Material privat und an mehreren Orten untergestellt“, erzählt Zunftmeister Florian Scharnagel. Treffen, Versammlungen oder auch das Häsabstauben wurden seither im Fronwiesenheim abgehalten, das nun ebenfalls geschlossen hat. Im alten „EVS-Räumle“ am Buchweg hat die Stadt den Mühlenhexen einen 2,5 Meter auf 2,5 Meter großen Platz zur Verfügung gestellt. „Wir hätten gerne wieder einen Raum für unser Vereinsleben“, sagt Zunftmeister Florian Scharnagel. Ideal wären 70 bis 100 Quadratmeter, in denen Aufenthalt und Lager vereint werden könnten.

Regionaler Fasnetsauftakt ist nun in Deuchelried 54 Zünfte und 1500 Hästräger werden am Samstag, 19. Januar, erwartet

Deuchelried (swe) – Nach den Absagen des vergangenen Wochenendes werden am Samstag, 19. Januar, nun die Deuchelrieder Deichelmännle für den Fasnetsauftakt in der Region sorgen. Um 15.33 Uhr fällt der Startschuss für den Sprung durchs Dorf, der von 54 Zünften und 1500 Hästrägern getragen wird. Von 15 bis 18 Uhr gibt es im Dorfgemeinschaftshaus Kaffee und Kuchen, Deichelburger und Getränke. Die Feuerwehr Deuchelried bewirtet das Feuerwehrhaus, die Musikkapelle ein Zelt auf dem Festgelände. Im Zelt der Narrenzunft sorgt DJ Ralph für Stimmung und in der Turnhalle wird das DJ-Duo Gege und Role auflegen. Die Ortsdurchfahrt ist zwischen 14 und 20 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Wegen der nur sehr geringen Parkmöglichkeiten wurde von den Deichelmännle ein Shuttle-Bus-Service eingerichtet. Zwischen 14 und 22.30 Uhr verkehrt dieser vom P14 aus. Der Einlass aufs Festgelände ist kostenfrei. Geöffnet wird er für Nichthästräger ab 16 Jahre und für Hästräger ohne Altersbeschränkung.