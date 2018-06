Drei Jugendliche werden in Wangen handgreiflich

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen drei unbekannte Jugendliche, die am Mittwoch gegen 13.45 Uhr in der Franz-Walchner-Straße handgreiflich wurden. Dies geht aus einer Mitteilung hervor.

Das Trio hatte laut Polizeibericht zunächst zwei Jugendliche in einem Schnellrestaurant angepöbelt und war diesen gefolgt, als sie das Lokal verließen. Nachdem es anschließend zu gegenseitigen Beleidigungen gekommen war, griffen die drei Jugendlichen die beiden Geschädigten an und schlugen diesen mehrmals ins Gesicht. Als einer der Angegriffenen sein Handy aus der Tasche holte und telefonierte, flüchteten die drei Unbekannten in Richtung der Firma ATU. Von den mutmaßlichen Tätern liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: der eine etwa 17 Jahre alt, Kinnbart, trug eine graue Jogginghose und schwarze Nike-Schuhe, der zweite circa 15 Jahre alt, kurze schwarze Haare, trug ein Hörgerät, und der dritte etwa 17 Jahre alt.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der drei Jugendlichen geben können, sollen sich beim Polizeirevier Wangen, Telefon 07522 / 984-0, melden.