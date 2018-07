Drei Autos in Unfall verwickelt

Ein Verkehrsunfall mit rund 28 000 Euro Sachschaden hat sich am Donnerstag gegen 18.30 Uhr auf der L 333 ereignet. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 26-jährige VW-Fahrerin auf der Tettnanger Straße in Richtung Wangen, als sie auf Höhe der Bushaltestelle ihr Fahrzeug abbremste, um eine Tramperin aufzunehmen. Die dahinter fahrenden Fahrzeuge bemerken dies und bremsten ab. Ein 33-jähriger BMW-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Auto mit Wohnwagen auf, dabei wurde das Gespann durch den Aufprall auf den davor stehenden Ford geschoben. Personen wurden nicht verletzt, so die Polizei.