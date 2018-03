Dr‘ OB muss rollere und d‘Narre sottet laufe

Da war sie wieder, die Fortsetzungsgeschichte Wangemer-Kißlegger Dauerfrotzelei. Auch sonst gab es beim Zunftmeisterempfang am Fasnetsmontag-Morgen im närrisch dekorierten Ratssaal viel zu lachen. „Die Stadt soll grüner werden“, verkündete Zunftmeister Wolfgang Tengler das närrische Motto – zur Freude der Grünen-Landtagsabgeordneten Petra Krebs. OB Michael Lang lud die Narrenschar zum Staffellauf ins 680 Kilometer entfernte Prato ein. Roland Wehrle, Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN), witzelte über das aus Furtwangen „geklaute“ Wangemer Anelied. Der Gemeinderat übte sich zum zehnten Mal im Gesang. Und auch die geladenen Zünfte hatten wieder einiges nach Wangen mitgebracht.

Die „Schande“ wurde schon vor Empfangsbeginn bekannt: Zum zweiten Mal nach der Martinisitzung hatte OB Lang seinen Bonifare-Orden vergessen. Praktisch eine närrische „Sünde“ hoch zehn, die aber später zum Glück für Zunftmeister Wolfgang Tengler werden sollte. „Mir machet des so: Sie laufen die 680 Kilometer alleine nach Prato – und brauchet dafür nix zahlen“, entgegnete der auf die oberbürgermeisterliche Einladung zum Mitlaufen. Locken konnte das Stadtoberhaupt die Narren noch nicht mal mit einem weiß-roten „Brezel-Wurst-Schnapp-Steckele“.

Lang über Narren: „Dann wird wieder ein Jahr lang gepennt“

Zuvor hatte Lang von seiner Zunft mit einem Cityroller ein Fortbewegungsmittel der besonders umweltfreundlichen Art erhalten. Nicht nur wegen der 2024 kommenden Landesgartenschau, sondern auch, um nicht in Konflikt mit Geschwindigkeitsübertretungen zu kommen. „Durch d‘Altstadt rollert es sich verdammt schlecht“, jammerte der (abgesetzte) Rathauschef: „Aber das habt ihr wahrscheinlich schon einkalkuliert.“ Auch er selbst rechnete, närrisch gereimt, mit der Zunft noch ab: „Eine Woche seid ihr omnipräsent. Dann wird wieder ein Jahr lang gepennt.“

Bürgermeister Ulrich Mauch, der von der Narrenzunft eine „Eintrittskarte für Zunftmeisterempfang und Martinisitzung auf Lebenszeit“ erhielt, klärte – mit Blick auf vergessene Bonifare-Orden – auf, wie es im Hause Mauch abläuft: „Meine Frau hat am Vorobend scho g‘frogt, ob ich alles nag‘richtet hon. Da hon i‘ g’sagt: Was hoißt do nag’richtet? I hon’s scho a!“

VSAN-Präsident Roland Wehrle ging in seinen Worten auch auf die Ursprünge des Wangemer Aneliedes ein: „Ja, unser Schunkel-Lied, sag ich euch prompt, als Gruß aus Furtwangen im Schwarzwald kommt. Verbreitet durch d‘Uhrmacherschul und Uhrenträger, übernomme vom e‘Allgäuer Schürzenjäger. Seine Liebste wollt besingen, den Frohsinn auch nach Wangen bringen. Wenn ihr euch mit dem Lied hier ziere, werd ich d‘Tantieme jetzt kassiere.“ Dennoch lobte Wehrle auch die Wangemer: „Die Fasnet hier mit Form und Stil, isch Heimat, ja ein Lebensgefühl. Ein Freudenfest mit Resümee, allen wohl und niemand weh.“

Danach war es CDU-Stadtrat (und Zunftmitglied) Christian Natterer, der einstecken musste. Hatte er doch behauptet, am Gumpigen Donnerstag mit Zunftmeister Wolfgang Tengler geredet zu haben. Natterers Gesprächspartner war allerdings Schellebua Florian Haberer. Tengler lag am Donnerstagabend krank auf dem Sofa und schenkte Natterer nun die Mitgliederzeitschrift „Die Kuhschelle“ samt Zunftmeister-Konterfei auf dem Titelblatt der letzten Ausgabe: „Wenn de des ordentlich lese dätsch, dann wüsstescht, wia i aussieh.“

Im Gemeinderatschor unter „Chorleiter“ Gerhard Lang (SPD) wirkte Natterer dann aber mit. „Dia echte Narre, des seid ihr. Mit sitzet ’s ganze Jahr sonst hier. Mir denket uns den Blödsinn aus. Und ihr bekommt dafür Applaus“, sangen die Räte aufs Anelied – und freuten sich an ihrer Arbeit: „Und in der Zeitung kann man lesen, wie schaffig wir im Rat gewesen. Der Gugelnarr fand koi Kritik. Des isch dia wahre Politik!“

Zur „närrischen Politik“ gehört natürlich auch das „Gerangel“ mit Kißlegg. Schon Michael Lang bezeichnete die Schalmeienkapelle „Dilldabba“, die traditionell den Zunftmeisterempfang umrahmt, als „wahrlich das Beschte, was Kißlegg zu bieten hat“. Kißleggs Zunftmeister Hajö Schuwerk fand es später „wunderbar, dass wir in Wangen so willkommen sind“.

Die Kißlegger Delegation machte aus dem „Kißlegger Kokolores“ ein „Wangemer Kokolores“. Sie brachten gesanglich nicht nur die gemeinsame Bahnübergänge-Problematik, die Landesgartenschau und die Argen-Beschiffung ins Spiel, sondern besangen auch das gegenseitige Verhältnis: „Wenn sich an Kißlegger nach Wange traut. Also, wenn’s uns vor gar nix graut. Dann wird eis jo ganz schnell kalr – in Kißlegg ist’s halt wunderbar!“

