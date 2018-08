Dorn verpasst das Podium

Der Mountainbiker Oliver Dorn aus Wangen hat bei der deutschen Meisterschaft im Enduro nur knapp das Podest verpasst. Bei den Mountainbike-Enduro-Meisterschaften im Erzgebirge gingen 270 Fahrer an den Start, um für den begehrten Titel zu kämpfen. Der Wangener Mountainbikeprofi Oliver Dorn wurde Vierte und bewies mit diesem Resultat wieder einmal, dass er zu den schnellsten Mountainbikern Deutschlands gehört.

„Mein Ziel war ganz klar, eine Medaille oder sogar den Titel zu holen“, sagt Oliver Dorn über die Rennen im Trailcenter Rabenberg im Erzgebirge. „Ich habe mein Bestes gegeben, aber ich habe einige kleine Fehler gemacht, die mir schlussendlich das Podium verwehrten.“ Nur etwas mehr als zehn Sekunden fehlten dem Wangener auf Platz drei, 38 Sekunden hatte er Rückstand auf Platz eins. Deutscher Meister wurde Christian Textor mit einer Gesamtzeit von 13:48 Minuten. Zweiter wurde Leonhard Putzenlechner (14:13 Minuten) vor Fabian Heim (14:15) und Oliver Dorn (14:26). Bei den Junioren sicherte sich Laurin Voth aus Ravensburg den zweiten Platz. „Ganz vorne werden die Abstände zwischen den Platzierungen immer geringer“, sagt Dorn. „Das Niveau war auch dieses Jahr wieder enorm hoch. Du musst die ganze Zeit am Limit fahren und trotzdem extrem sauber.“

Insgesamt bestand die Meisterschaft aus einem Prolog und fünf anspruchsvollen Rennstrecken, die den Fahrern physisch und psychisch alles abverlangten. Die Strecken wurden extra für den Wettbewerb angelegt und waren laut Dorn ein guter Mix zwischen sehr technischen Downhillpassagen und kraftraubenden Sprintsektionen. „Das schöne am Enduro-Mountainbikesport ist, dass er so komplett ist“, meint der Wangener. „Bei keiner anderen Fahrraddisziplin muss man körperlich und fahrtechnisch so extrem fit sein, um vorne mitmischen zu können.“

Der neue deutsche Meister Christian Textor vom Team Bulls lag vom Prolog weg an der Spitze und gewann auch jede der fünf Etappen. Dorn lag nach dem Prolog auf Rang sechs und arbeitete sich dann um zwei Plätze nach vorne. Nach einer kurzen Erholungsphase geht es für den Wangener Profi weiter zum Drei-Länder-Rennen an den Reschenpass. Dort will Dorn weitere Weltcuppunkte sammeln.