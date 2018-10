Seit rund zwei Wochen hängt der Hirschlederteppich von Dirk Nowak in der Landesausstellung zum Staatspreis „Kunst Handwerk Gestaltung“ im Meersburger Neuen Schloss. Bei der Eröffnung ist der Restaurator laut Pressemitteilung der Stadt Wangen mit einer Urkunde und einem Scheck für seinen zweiten Platz belohnt worden. „Es macht etwas mit einem, wenn man plötzlich sieht, dass man zu den besten Kunsthandwerkern gehört“, sagt Nowak. „Ich habe ja noch nie vorher an einem Wettbewerb teilgenommen“, so der 42-Jährige aus Deuchelried. Sein Ziel war es, unter die besten 70 Kunsthandwerker und damit in die Ausstellung zu kommen. Nowak wirbt für den Besuch der Ausstellung in Meersburg. „Es kommt selten vor, dass eine Landesausstellung so nah bei Wangen liegt. Das sollte man nutzen“, meint er. Die ausgewählten Exponate sind noch bis zum 18. November im Neuen Schloss Meersburg zu sehen. Der Eintritt ist frei.