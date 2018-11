Dietmanns/Hauerz braucht ein Erfolgserlebnis

Am ersten Rückrundenspieltag in der Fußball-Kreisliga A III will sich die SGM Dietmanns/Hauerz mit einem Sieg gegen Aufsteiger TSV Wohmbrechts in die Winterpause verabschieden. Anpfiff ist am Sonntag um 14.30 Uhr in Hauerz. Zum Saisonauftakt gewann die Spielgemeinschaft das Hinspiel mit 5:0 und setzte sich gemeinsam mit dem FC Scheidegg an die Tabellenspitze.

Am siebten Spieltag war bei der SGM Dietmanns/Hauerz noch alles im Lot. Dank eines 5:3-Erfolgs über die SGM Aitrach/Tannheim übernahm die Mannschaft von Trainer Alwin Schuppan mit 16 Punkten erneut die Tabellenführung. Dann aber gingen fünf der letzten sechs Spiele verloren. Viermal kassierte die Spielgemeinschaft dabei fünf Gegentore, einmal waren es vier. Lediglich gegen Aufsteiger SV Beuren II konnte ein 0:3-Pausenrückstand noch zum 4:3-Erfolg gedreht werden.

Trainer Schuppann sieht keinen Grund zur Panik

„Dass wir mit den letzten Wochen nicht zufrieden sind, steht außer Frage“, sagt Trainer Schuppan. „In welche Richtung es läuft, liegt oft nahe beieinander. Wir sind in einen Negativlauf hineingerutscht, da fehlt dir dann auch das Spielglück und es wird sehr schwierig, den Hebel umzulegen.“

Trotz deutlich erkennbarer Parallelen zur vergangenen Saison, als Schuppans Team nach gutem Start sogar noch einmal in Abstiegsgefahr zu geraten drohte, sieht der Trainer des Tabellenachten angesichts von elf Zählern Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze noch keinen Grund zur Panik. „Klar, die Entwicklung macht uns schon ein bisschen Sorgen. Unterm Strich haben wir aber trotz allem eine ausgeglichene Bilanz. Es ist nicht ganz einfach, aber auch nichts Dramatisches.“

Zumal Schuppan den Hauptgrund für die Gegentorflut der letzten Wochen kennt: „Wir haben etliche verletzte Defensivspieler und mussten die Abwehr jede Woche umbauen.“ Diese Situation sei auch für den erst 18-jährigen Torhüter Felix Funk, der „seine Sache richtig gut macht“ und in den ersten sechs Spielen viermal ohne Gegentreffer blieb, „nicht ganz einfach“.

Gegen den TSV Wohmbrechts, der in den vergangenen beiden Spielen vier Zähler sammelte und mit zwölf Punkten als Zehnter momentan den letzten sicheren Nichtabstiegsplatz belegt, feierte die Spielgemeinschaft beim 5:0-Erfolg im Hinspiel einen Auftakt nach Maß. „Da haben wir zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Es hätte auch ganz anders laufen können“, erinnert sich Schuppan. Er hofft, am Sonntag mit einem „positiven Ergebnis“ in die Winterpause gehen zu können. „In unserer derzeitigen Verfassung wird es auf jeden Fall ein schwieriges Spiel, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass wir zu Hause zu alter Stärke zurückfinden und den Gegner schlagen werden.“