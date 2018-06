Diebe stehlen Kupferabdeckung von Flachdachgaragen im Schießstattweg

Auf einer Länge von über 130 Metern haben unbekannte Täter in der Nacht zum Montag, zwischen 21 und 5.20 Uhr, die Kupferverblendung an zwei Doppelreihen von Flachdachgaragen im Schießstattweg demontiert und entwendet. Dies hat die Polizei am Mittwoch mitgeteilt.

Der Gesamtwert des Kupferblechs soll demnach rund 1500 Euro betragen. Laut einem Anlieger wurde auch ein kupfernes Regen-Ablaufrohr gestohlen. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Kupferblechs geben können, sollen sich mit dem Polizeirevier Wangen, Tel. 07522 / 984-0, in Verbindung zu setzen.