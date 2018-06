Zu einem Diebstahl von Buntmetall ist es in den vergangenen zwei Wochen am ehemaligen Bahnhäuschen in Ahegg gekommen. Dort wurden nach Angaben der Polizei eine Kupferdachrinne samt Fallrohre entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen unter Telefon 07522/9840 zu melden.