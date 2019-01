Schmuck und Bargeld haben Unbekannte in der Silvesternacht bei Einbrüchen in zwei Wohnhäuser in der Humpisstraße in Schomburg erbeutet, berichtet die Polizei. In beiden Fällen waren die Diebe über eine Terrassentür in das Gebäude gelangt und durchwühlten anschließend sämtliche Räume. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wangen unter Telefon 07522 / 9840 in Verbindung zu setzen.