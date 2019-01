Die Zahl der Arbeitslosen bleibt im Raum Wangen niedrig

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Januar im Raum Wangen zwar saisonbedingt spürbar gestiegen. Sie liegt aber nach wie vor ebenso deutlich hinter den Daten des Vorjahresmonats zurück.

Am Donnerstag vermeldete die Arbeitsagentur Konstanz-Ravensburg für ihren Geschäftsstellenbezirk Wangen 1470 Menschen, die im Januar arbeitslos gemeldet waren – 150 mehr als noch im Dezember. Allerdings waren dies 151 Personen weniger als im Januar 2018. Entsprechend sank die Quote in diesem Zeitraum von 2,8 auf 2,5 Prozent.

Nach wie vor gibt es viele offene Jobs: So stieg die Zahl offener Stellen um 23 auf 1207 (gemessen am Dezember) an. Verglichen mit dem Januar 2018 waren dies indes 54 weniger.

Der Geschäftsstellenbezirk bezieht sich auf die Städte und Gemeinden im Altkreis Wangen.