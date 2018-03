Die WM-Welt ist in Wangen zuhause

32 Nationen kämpfen aktuell in Brasilien um die Fußball-Weltmeisterschaft. Die könnte beinahe auch in Wangen ausgetragen werden, denn: In der Großen Kreisstadt leben Menschen aus immerhin 26 teilnehmenden WM-Ländern. Darunter sind auch Nationalitäten, die man im Allgäu nicht unbedingt erwartet hätte. Und die Wangen zu einer fast weltmeisterlichen Multi-Kulti-Stadt machen.

Dass unlängst zahlreiche Portugiesen ihre Team beim 0:4 gegen Deutschland vergeblich anfeuerten, hat die SZ ausführlich berichtet. Kein Wunder: Seit 42 Jahren gibt es den Wangener Portugiesenverein und sein Zentrum für Kultur, Sport und Erholung an der Morfstraße. Laut Stadtverwaltung haben aktuell 177 Wangener einen portugiesischen Pass. Damit liegen die Portugiesen in der Wangener „Nationenwertung“ auf Platz fünf. Zehn US-Amerikaner und immerhin noch drei Ghanaer machen die deutsche WM-Gruppe in Wangen komplett.

Auch zwei andere WM-Gruppen sind in der Allgäustadt vollständig. Mit 13 hier lebenden Spaniern und 23 Niederländern könnte man in Gruppe B sogar zwei komplette Teams stellen. Von den beiden restlichen Nationen gibt es in Wangen drei Chilenen und einen Australier. Auch die vier Länder aus Gruppe H sind hier vertreten. Am stärksten Russland mit 24 Einwohnern, es folgt Algerien mit 15 Staatsangehörigen, vor Belgien mit sieben und Südkorea mit zwei Bürgern. Am schwächsten vertreten ist hierzulande die Gruppe E. Zwar leben in Wangen 35 Schweizer und 37 Franzosen, bei Ecuador und Honduras ist jedoch Fehlanzeige. Aus den restlichen Vierergruppen der Weltmeisterschaft sind in Wangen jeweils drei Länder vertreten. In der Gruppe A ist es natürlich Kroatien, das mit 179 Einwohnern die drittstärkste Gruppe in Wangen bildet. Dazu kommt WM-Gastgeber Brasilien mit zehn, sowie Mexiko mit drei Bürgern. Kameruner leben nicht in Wangen.

Auch von dem afrikanischen Teilnehmer aus der Gruppe C, der Elfenbeinküste, wohnt niemand hier. Von den drei Gruppengegnern dagegen schon: 22 Griechen, vier Japaner und immerhin ein Kolumbianer leben in der Allgäustadt. In der Gruppe D dominieren in Wangen erwartungsgemäß die Italiener: Mit 219 Staatsangehörigen belegen sie Platz zwei unter den ausländischen Gruppierungen in Wangen. Für England sind in der Statistik insgesamt 18 Briten aufgeführt, und sogar mit einem Costa Ricaner kann Wangen aufwarten. Aus Uruguay wohnt jedoch niemand hier. Bleibt noch die WM-Gruppe F: Von den dort spielen Ländern gibt es hierzulande 27 Bürger aus Bosnien und Herzegowina, immerhin acht Nigerianer und einen Argentinier. Iraner gibt es in Wangen aktuell nicht.

Bleibt festzuhalten: Nach 2006, als mit den Gästen aus Togo die Weltmeisterschaft in Wangen allgegenwärtig war, ist auch acht Jahre später, zumindest was die teilnehmenden Nationen angeht, fast die gesamte WM-Welt in Wangen zuhause. Ein Beweis dafür sind auch die verschiedenen Flaggen, die an vielen Häuserwänden hängen. Multi-Kulti in Wangen – sogar über die Weltmeisterschaft hinaus.

Die Zahlen stammen aus der aktuellsten Bundesstatistik für die Stadt Wangen, mit Stand Ende April 2014.