Die Wangener Welten reizen viele Sinne

Die Wangener Welten 2018 sind Geschichte. Die SZ-Redaktion hat nachfolgend „Gesammeltes Gehörtes“ von den drei Messetagen zusammengetragen.

Fußball der etwas anderen Art erlebten die Zuschauer auf dem Hartplatz-Areal neben der Argensporthalle. Schon äußerst faszinierend, was die Blindenfußballer auf dem Kunstrasen alles boten. Und äußerst interessant mitzuerleben, wie solche Spiele ablaufen. Ein großer Unterschied zum „normalen“ Bundesliga-Fußball ist sicherlich, dass das Publikum während des Spiels ruhig sein muss, damit die Kicker das Geräusch des Balls, das akustischen Signale der Mitspieler und die Anweisungen der Betreuer besser hören können. Dafür darf nach einem Tor umso lauter gejubelt werden. Die enorme Leistung der Blindenfußballer einschätzen kann wohl nur derjenige, der selbst einmal versucht hat, mit völlig verdunkelter Brille zu kicken und nur mit seinen Ohren zu sehen. So wie die Wangener Prominenten-Auswahl, die dann gegen die Dortmunder Borussia mit 1:8 unterging. Fazit: Für Wangener war dieser Blindenfußball-Spieltag quasi eine Art Horizonterweiterung, nämlich wie Fußball funktionieren sollte: mit allen Sinnen.

Eine schöne Sache auch, dass der Deutsche Fußballbund mit seiner Sepp-Herberger-Stiftung die Blindenfußball-Bundesliga unterstützt. Angenehmer Nebeneffekt: Zum Spieltag am Samstag kamen auch einige bekannte Ex-Profis wie Timo Hildebrand (VfB), Benjamin Lauth (1860) und André Trulsen (St. Pauli) nach Wangen. Sie waren für Wangener Autogrammjäger ein „gefundenes Fressen“. Ein Selfie hier, ein Selfie da: Hildebrand & Co. waren nicht nur beim Promi-Spiel und als Botschafter der Blindenfußball-Bundesliga da, sondern auch für viele junge und ältere Fußballfans.

„Mittendrin“ im Messegeschehen waren nicht nur die blinden Fußballer, sondern am Samstag auch Menschen mit Behinderungen aller Art . Denn die Stadt hatte den Tag der Menschen mit Behinderungen anlassgerecht auf das Gelände der Leistungsschau gelegt. Und „ganz bewusst“, wie Behindertenbeauftragter Norbert Rasch erläuterte – zumal die Veranstaltung damit von normalerweise drei auf acht Stunden ausgeweitet werden konnte. Herta Fillipp-Zeh von der mit einem Stand vertretenen Lebenshilfe Wangen-Isny war zufrieden: „Es macht Spaß. Hier ist man einer von vielen.“

Einige von ganz vielen auf den Wangener Welten waren auch hier lebende Flüchtlinge, die derzeit einen von der Stadt arrangierten Sprachkurs beim Christlichen Jugenddorf an der Lindauer Straße absolvieren, um sich auf die anstehende Berufsausbildung vorzubereiten. Die jungen Männer hatten die Aufgabe, bei einer Messe-Rallye Fragen beantworten zu lassen und so mit den anderen Messebesuchern ins Gespräch zu kommen. Außerdem werden sie im Nachgang zur Leistungsschau in deutscher Sprache einen Bericht über die Großveranstaltung schreiben.

Von einer „Gute-Laune-Messe“ sprach Wirtschaftsförderer Holger Sonntag bereits am Samstag. Gute Laune bieten alles zwei Jahre wieder die Modenschauen auf der Bühne der Lothar-Weiß-Halle. Männliche wie weibliche Models führen dort gekonnt Kreationen vor, die in vier Wangener Bekleidungsgeschäften erhältlich sind. „Die Modenschauen sind gesetzt“, merkte daher – wie selbstverständlich – Organisatorin Belinda Unger (sonst Gästeamtsleiterin) an. Logisch: Denn die Einlagen dieser Art erfreuen sich stets der größten Publikumsbeliebtheit rund um die Showbühne der Lothar-Weiß-Halle.

Allerdings bekamen die Models heuer „Konkurrenz“: Junge Mitglieder von Art & You, einer Wangener Schule für darstellende Kunst und Bewegung machten dem Namen der Einrichtung alle Ehre. Die dargebotenen Tanzelemente der Kinder und Jugendlichen waren derart akrobatisch und perfekt einstudiert, dass vielen Zuschauern der Atem stockte. Der mutmaßlich lauteste Applaus des Wochenendes war den Akteuren damit gewiss.