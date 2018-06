Die Wangener Feuerwehr hautnah erleben

Die Freiwillige Feuerwehr Wangen hat am Sonntag beim Tag der offenen Tür erneut den Bürgern die Möglichkeit gegeben, ihre Wehr hautnah zu erleben. Rund 1000 Interessierte machten davon Gebrauch.

Auf dem Hof der Wangener Feuerwehr am Südring tummeln sich bereits kurz nach elf Uhr zahlreiche Familien. Einsatzfahrzeuge stehen mit geöffneten Luken bereit, um von den Besuchern in Augenschein genommen zu werden. In der großen Halle und davor wird Essen und Trinken angeboten. Für die kleineren Besucher gibt es eine Bastelecke und Spritzübungen. „Für uns als Feuerwehr ist so ein Tag der offenen Tür sehr wichtig“, sagt Christoph Bührer, der mit der ersten Gruppe des Tages auf einen Rundgang durchs Haus geht. „Da können die Interessierten hinter die Kulissen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes blicken und sich über die vielfältigen Aufgaben einer modernen Wehr informieren.“

Um das Gesagte in die Tat umzusetzen, darf einer der Gäste einen Notruf absetzen. „Die Nummer ist 112“, weiß ein kleiner Bub und erntet dafür Beifall. Sein Papa ist derjenige, der einen „Verkehrsunfall auf der B 32 in Richtung Herfatz“ meldet. Und muss sich im Laufe des Telefonats viele Rückfragen von der „Leitstelle“ in Ravensburg gefallen lassen. „Das Wo, Was, Wer und Wie muss ganz klar sein, damit richtig und schnell reagiert werden kann“, erklärt Bührer.

Für Siegfried Gruber ist es nicht nur interessant, dass die Leitstellen Bodensee und Oberschwaben für 300 Feuerwehren und 20 Werkfeuerwehren zuständig sind, circa 230 000 Alarmierungen pro Jahr und davon etwa 9000 Feuerwehreinsätze kennt, er möchte den Feuerwehrleuten auch mit dem Besuch seine Anerkennung aussprechen. So geht er mit den anderen Frauen, Männern und Kindern weiter von Raum zu Raum, schaut sich den Film über den Ablauf eines Einsatzes an und weiß hinterher, dass zwei bis drei Minuten vergehen, „bis das erste Fahrzeug besetzt werden kann“.

Vorbei am Mannschaftsraum, wo die Ausrüstungen aufbewahrt werden und „jeder seinen eigenen Spind“ hat, geht es zum „Floriansstüble“ für die Tagesbereitschaft. Mit „Nur wenn wir uns im Team und auch privat gut verstehen, können wir unsere ehrenamtliche Arbeit leisten. Deshalb brauchen wir, vor allem auch nach schweren Einsätzen, einen Rückzugsort“ spricht Bührer einen zentralen Punkt im Leben der Feuerwehrleute an.

„99,9 Prozent Funktion zu wenig“

Weil „Technik nichts nutzt, wenn man sie nicht versteht“, bedarf es ebenfalls eines Schulungsraums. Ebenso eines Technikraums, der mit seinen Anlagen für Funk und Telefon das „Herz“ der Feuerwehrzentrale darstellt. Nicht weniger von Bedeutung ist die Atemschutzwerkstatt, die in zwei Bereiche aufgeteilt ist. Im Vorraum werden die Atemluftflaschen der Geräte nach dem Einsatz befüllt und Ersatzgeräte wie gereinigte Atemschutzmasken gelagert. Die eigentliche Werkstatt ist ein Hygienebereich. Hier werden die einzelnen Komponenten eines Geräts gereinigt und geprüft. „Jeder Schritt wird dokumentiert“, berichtet Bührer. Und: „Ein Atemschutzgerät ist das einzige, was uns von Gut und Böse trennt. 99,9 Prozent Funktion ist zu wenig.“

Für viele neu ist zweifellos die Tatsache, dass der bei Nacht hell erleuchtete Turm der Anlage als Trockenraum für Schläuche dient. Und dass er außerdem für Übungen herangezogen wird. Die erst zehn Jahre alte Linnea, die im ersten Jahr bei der Jugendfeuerwehr mit dabei ist, wird hier einmal für größere Aufgaben in der Zukunft trainieren. Am Sonntag war sie für „besondere Dienste“ eingeteilt. „Ich muss Schlüsselanhänger verteilen und für Ordnung in der Bastelecke sorgen“, erzählt sie nicht ohne Stolz.

Dann ruft per Mikrofon Oberbrandmeister Christian Fenzlein zur ersten Übung der Veranstaltung. Draußen im Hof soll ein „betrieblicher Verkehrsunfall mit zwei Verletzten“ simuliert werden. Ein Container mit Heizöl ist vom Gabelstapler gerutscht. Die erste Person wurde überrollt, die andere vom Behälter begraben. Nacheinander erreichen der Vorausrüstwagen und die beiden Rüstfahrzeuge das Areal. „Menschenrettung geht immer vor“, informiert Fenzlein. Und erntet damit bei den zahlreichen Zuschauern auf dem Freigelände Applaus.