„Die unglaubliche Geschichte vom gestohlenen Stinkerkäs“ in Leupolz

Die Theatergruppe der Kolpingsfamilie Leupolz spielt das Stück „Die unglaubliche Geschichte vom gestohlenen Stinkerkäs“. Seit Anfang Oktober probt die Theatergruppe den Schwank in 3 Akten von Bernd Gombold, heißt es in einer Pressemitteilung. Zur Handlung: Es ist kein Morgen wie jeder andere, als der Schreiner Sepp (Markus Nunnenmacher) in seiner Werkstatt aufwacht. Am Abend zuvor haben er und seine Musikkameraden (Robert Weber, Josef Müller, Bruno Leichte) bei der Weihnachtsfeier des Musikvereins zu viel getrunken. Seltsamerweise findet Sepp Dinge in seiner Werkstatt, die am Abend zuvor noch nicht da waren, dafür werden einige andere vermisst. Es beginnt eine verwirrende Suche nach der Wahrheit. Der Eintritt kostet acht Euro, davon spende die Theatergruppe jeweils einen Euro an den Wangener Verein Lichtblick – hilft Familien. Die Aufführuingen finden in der Turn- und Festhalle Leupolz statt. Gespielt wird am Freitag, 28. Dezember, um 20 Uhr, am Samstag, 29. Dezember, um 20 Uhr, am Sonntag, 30. Dezember, um 14 und um 20 Uhr, am Donnerstag, 03. Januar, um 20 Uhr, am Freitag, 04. Januar, um 20 Uhr und am Samstag, 05. Januar um 20 Uhr. Platzreservierungen sind täglich von 18.30 bis 20.30 Uhr bei Ulrike Nunnenmacher unter der Telfonnummer 07 06 / 951070 möglich. Foto: Kolpingsfamilie Leupolz