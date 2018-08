Die Top 20 verpasst Christof Briegel knapp

Christof Briegel ist beim Allgäu-Triathlon in Immenstadt nur knapp daran gescheitert, in der Top 20 zu landen. Bei fast perfekten Wettkampfbedingungen fiel der Startschuss zur 36. Auflage des Allgäu-Triathlons in Immenstadt – einer Kultveranstaltung im Jahreskalender der Triathleten.

Gut vorbereitet und mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen positionierte sich Christof Briegel von der SG Niederwangen neben diversen Triathlon-Hochkarätern wie etwa dem Profi Maurice Clavel in der ersten Startreihe im kühlen Wasser des Alpsees. Briegel kam auf der olympischen Distanz nach der 1,5 Kilometer langen Schwimmstrecke nach 24:58 Minuten als 21. aus dem Wasser. Nach kurzem Aufenthalt in der Wechselzone ging es auf die 40 Kilometer lange und mit vielen Höhenmetern gespickte Radstrecke, die eine einzigartige Bergkulisse bot. Nach einer soliden Radzeit von 1:16,10 Stunden wechselte Briegel an 20. Stelle liegend auf die noch verbleibenden zehn Kilometer der Laufstrecke.

Mit guter Geschwindigkeit beginnend, zwangen muskuläre Probleme Briegel am Gipfel des „Kuhsteigs“ zu einer Pause. Danach galt es, Schadensbegrenzung zu betreiben. Mit eisernem Willen kam er mit einer Gesamtzeit von 2:29,25 Stunden als 22. im Feld der 748 Athleten ins Ziel und verfehlte knapp sein Ziel, das Rennen in den Top 20 zu beenden.