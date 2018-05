Die Stadt Wangen lädt Bürger zur Feier in der Neuen Mitte ein

Zwei Meilensteine kann die Stadt Wangen mit ihren Bürgern am Samstag, 12. Mai, im Landesgartenschaugelände feiern. Um 14 Uhr treffen sich alle Interessierten bei der Rohrbrücke zwischen Herzmanser Weg und Stadtgärtnerei. Laut einer Pressemitteilung der Stadt wird Oberbürgermeister Michael Lang die Brücke offiziell eröffnen. Sie dient der Fußgängerverbindung von Gehrenberg-Areal und Auwiesengebiet.

Anschließend geht die Gruppe weiter durch das Auwiesengebiet bis zur Neuen Mitte in der Erba. Der Platz auf der Südseite der Neuen Spinnerei wurde aus Mitteln des Programms „Nationale Projekte des Städtebaus“ gefördert, heißt es in der Pressemeldung der Stadt weiter. Eine Millionen Euro flossen dafür vom Bund nach Wangen. Um 15 Uhr wird die Fertigstellung gefeiert. Passend zum Tag der Städtebauförderung, der ebenfalls an diesem Tag begangen wird, enthüllt Oberbürgermeister Michael Lang die Förderplakette für Premiumprojekte vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt-, und Raumforschung, die der Stadt für ihre Bemühungen um die Erba-Sanierung verliehen worden ist. Nach der offiziellen Freigabe des Platzes sorgen die in der Erba angesiedelten Vereine für Verpflegung und die Saloniker für die musikalische Unterhaltung.

Rund um den Platz und im Erba-Areal gibt es zahlreiche Informationsmöglichkeiten zu den von Bund und Land geförderten Projekten in der Erba und im Auwiesengelände. Im Comptoirgebäude finden Interessierte Erläuterungen zum Programm „Nationale Projekte des Städtebaus“ und dem Projekt „Neue Mitte Erba-Quartier“. Zudem werden dort Studienarbeiten zur Landesgartenschau 2024 zum Thema Aussichtsturm durch Studenten der Hochschule für Technik in Stuttgart vorgestellt. Infos gibt es dort auch zum Sanierungsgebiet „Erba-Auwiesen Soziale Stadt“.

Im Landesgartenschaucontainer stellt die Stadt Wangen Projekte und Maßnahmen für die Landesgartenschau 2024 vor. Beim Pförtnergebäude wird über die Baustelle „Ein Platz für die Jugend und Begegnung der Generationen“, gefördert durch das Programm „Nationale Projekte des Städtebaus 2016 bis 2020“, informiert. Mitarbeiter der Stadtwerke Wangen stehen im Turbinenhaus mit Informationen zur Wasserkraftnutzung und zum Thema „Erneuerbare Energien im Erba-Areal“ für Besucherinnen und Besucher zur Verfügung.

Außerdem zeigt der Erba-Museumsverein eine Ausstellung aus den Beständen seines Archivs. Die Veranstaltung, die im Rahmen des Tages der Städtebauförderung 2018 stattfindet, endet voraussichtlich gegen 18 Uhr.