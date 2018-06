Die St.-Martinskirche als „steingewordene Spiritualität“

Die Stadtpfarrkirche St. Martin ist das älteste Gebäude in Wangen und somit nicht nur als geistlicher, sondern auch als historischer Ort besonders wertvoll. Bei einer Führung am Samstagabend in der Reihe des „Lebendigen Wortes“ nahmen Pfarrer Claus Blessing, Josef Fussenegger und Organist Georg Enderwitz die Besucher mit auf eine spannende Reise durch die Geschichte der Martinskirche. Dabei gab es sowohl geistlich, historisch als auch musikalisch manches Überraschende zu entdecken.

815 n. Chr. – diese Jahreszahl steht am Anfang der Geschichte der Martinskirche. Wie Josef Fussenegger vor den Eingangstoren der Kirche erläuterte, gab es wohl schon zu dieser Zeit an diesem Ort eine kleine Volkskirche. Ihr Gepräge hat sich wiederholt gewandelt, vermutlich ist sie im Ganzen fünf- bis sechsmal vergrößert worden.

Endgültige Gestalt nach 650 Jahren

Erst nach rund 650 Jahren – laut Inschrift am Westportal anno „1486“ – besaß das Gotteshaus seine endgültige Gestalt. Allerdings wurden die Seitenschiffe erst später vollends verbreitert. Aus einem kleinen „Weiherheiligtum“ war eine dreischiffige gotische Säulenbasilika geworden. Dabei entwickelte sich das Gebäude im Laufe der Jahrhunderte wie im „Zwiebelprinzip“.

So verquickten sich mit der Zeit verschiedenen Baustile, die heute das Gesamtbild des Wangener Gotteshauses prägen: Romanik, Gotik, Barock und Neugotik. Neben dem Reichsheiligen der Franken - dem Heiligen Martinus - hat die Stadtpfarrkirche noch zwei weitere „Mitpatrone“: der Heilige Magnus und der Heilige Gallus. Alle sind an der Fassade der Westfront zu sehen.

Begleitet von feierlichen Orgelklängen traten die Besucher über die Schwelle ins Innere der Kirche, um dort den Hymnus „Sankt Martin, dir ist anvertraut das Volk des Herrn in unserm Land“ anzustimmen. Mit einer Stilleübung stimmte Josef Fussenegger die Besucher ein auf die Kirche als „Ort der Ruhe und Besinnung“. Als ein solcher Ort wollen Kirchen „empfangen“, „führen“, „bergen“ und „senden“, wie es in einem Zitat vom Jakobusweg heißt.

Pfarrer Claus Blessing machte die Zuhörer vertraut mit der Kirche als „liturgischem Ort“. Christliche Kirchengebäude („Kyriake“) oder Räume seien seit Beginn des Christentums „heilige Versammlungsorte“, in deren Mittelpunkt die Feier der Eucharistie stand, und dies ist bis heute so geblieben. Daher bildet der Altar die Mitte einer jeden katholischen Kirche. Dieser habe eine doppelte Funktion: Er ist „Opfertisch“ und „Mahltisch“ zugleich. Obwohl sich seine Form immer wieder verändert habe, steht er im Wesen immer für den auferstandenen Christus. Altäre seien zugleich auch „Grabstätten“ von Heiligen, weil in jedem Altar Reliquien eines Märtyrers oder Heiligen eingemauert sind.

Neben dem Hauptaltar, der seit der Liturgie-Reform durch das II. Vatikanum (1962-1965) als „Volksaltar“ dient („Zelebration der Messe zum Volk hin“), gibt es in der Martinskirche noch einen Hochaltar (1421) und vier Seitenaltäre: rechts der „Marienaltar“ mit einem Benedikt als „Katakomben-Heiligen“ (1735 überführt), und zwei Silberreliquarien (Petrus und Paulus). Immer sind die Altäre nach Osten ausgerichtet („Orient“), weil sie den auferstandenen Christus bezeichnen, der – wie die aufgehende Morgensonne – von dort erwartet wird.

Neben den Altären ist der Kirchenraum liturgisch geprägt durch das Ambo, dem „Tisch des Wortes“, dem Taufbrunnen, dem Tabernakel, in dem der Leib des Herrn aufbewahrt wird, und der zugleich „Zeichen der Gegenwart Christi“ ist. Die spätbarocke Kanzel (1777) ist glücklicherweise bis heute erhalten geblieben, auch wenn sie nicht mehr genutzt wird. Weitere typische Merkmale in einem katholischen Kirchenraum sind das „Ewige Licht“, der Kreuzweg, die Pieta und natürlich die Orgel, die auch „Sinnbild ist für die singende Gemeinde, die aus vielen verschiedenen Stimmen besteht“, wie Georg Enderwitz erklärte.

Musikalischer Zeitraffer

Auf die verschiedenen Baustile (Romanik, Gotik, Barock, Neugotik) und Gemälde in der Martinskirche ging Josef Fussenegger ein. Besonders eindrucksvoll sei das Marienbild (1840) und das Sebastiansbild (1820) am rechten und linken Seitenaltar, beide gemalt von Anton von Gegenbaur. Nicht weniger wertvoll die Deckengemälde des Historienmalers Gebhard Fugel, der die Vita des Heiligen Martin einprägsam darstellte.

Mit einem musikalischen Zeitraffer durch die Epochen, in dem Georg Enderwitz den mittelalterlichen Heilig-Geist-Hymnus „Veni creator spiritus“ mal gregorianisch, mal barock oder romantisch auf der Rieger-Orgel interpretierte, nahm diese besondere Führung durch den Kirchenraum von St. Martin ihren Ausklang.