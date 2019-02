Die RAB bessert bei Buslinien rund um Wangen erneut nach

Die CDU-Fraktion im Wangener Gemeinderat hat die Verwaltung aufgefordert zu prüfen, ob ein Wechsel des Büros, das für die Stadt ein ÖPNV-Konzept erarbeiten soll, sinnvoll wäre. Dies vor dem Hintergrund, dass sich der Landkreis Ravensburg, der ebenfalls eine ÖPNV-Strategie erarbeiten lassen will, sich unlängst für ein anderes Fachbüro entschieden hat. „Wir sehen aufgrund der aktuellen Diskussion um die RAB-Linie 7547 einen aktuellen Handlungsbedarf“, heißt es in dem von Fraktionschef Hans-Jörg Leonhardt in der jüngsten Sitzung vorgebrachten CDU-Antrag. Und: „Auch unsere ÖPNV-Strategie muss zeitnah und ressourcenschonend überdacht und überarbeitet werden. Macht es nicht Sinn, die Erarbeitung des Ist-Zustands zusammen mit dem Landkreis zu bündeln?“ Die CDU sieht deshalb „zeitliche und finanzielle Vorteile, zusammen mit einem schon beauftragten Unternehmen, an der Verknüpfung der künftigen Fahrpläne zu arbeiten“ und will deshalb die Stadt prüfen lassen, ob ein Wechsel des Fachbüros „zielführend“ sei.

Zum Hintergrund: Sowohl Stadt wie Kreisverwaltung stellen derzeit ihr Nahverkehrskonzept generell auf den Prüfstand. In Wangen soll der ÖPNV auf eine neue Basis gestellt werden. Im Kreis sollen zunächst Verkehrsbeziehungen, Verkehrsachsen, Pendlerströme und vieles mehr rund um die Mobilität untersucht werden, wie Landrat Harald Sievers erst kürzlich wieder feststellte. Anhand der Ergebnisse soll das Fachbüro ein überarbeitetes Regionalbuskonzept für den Landkreis erstellen, welches dann vom Kreistag beschlossen werden könnte. (bee/jps)