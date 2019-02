Die Narren haben am Mittwochabend in Wangen die Macht übernommen. OB Michael Lang musste den Rathausschlüssel abgeben. Er hoffe, dass die Narren es bis Aschermittwoch schaffen, wieder Züge nach Wangen fahren zu lassen, sagte er. Ob das klappt, bleibt abzuwarten. Fest steht, dass bis dahin jede Menge Fasnetstreiben geboten wird. Am Gumpigen oder Gumpala Donnerstag startet in Kißlegg um 14.14 Uhr der Kinder- und Mäschkerlesumzug durch den Flecka. Anschließend ist Kinderball in der Festhalle. Auch in Wangen ziehen die Kinder ab 14.30 Uhr durch die Innenstadt und sind anschließend zum Kinderball in der Städtischen Sporthalle willkommen. Ab 19.30 Uhr heißt es dann Altstadtglonkere, bei dem die Narren in die Gaststätten und Kneipen die neuesten „Schandtaten“ der Stadtoberen in Reimform erzählen. Am Freitag fließt auf dem Wangener Marktplatz ab 11 Uhr „Wangemer Wein“ – und die Amtzeller laden ab 14.14 Uhr zu ihrem Sprung mit anschließender Party in und um die Halle. „Schnarragagges Heidenei“ wird dann spätestens am Samstag ab 14 Uhr in Kißlegg erklingen, wenn die rund 2500 Hästräger beim großen Narrensprung durch den Ortskern ziehen. Wer es etwas beschaulicher (und kleiner) liebt, ist am Sonntag, ebenfalls ab 14 Uhr, in Haslach richtig. Höhe- und fast schon Schlusspunkt ist am Montag ab 14 Uhr der große Umzug durch Wangen. Endgültig verabschieden müssen sich die Narren am Dienstagabend von der närrischen Zeit: beim Fasnetsverbrennen in Wangen (19 Uhr) und in Kißlegg (18.30 Uhr). Foto: Katrin Neef