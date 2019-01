Die meisten FSA-Schüler haben neue Schulplätze

Auf der Fasnet in Rot an der Rot ist am Samstag ein junger Mann verletzt worden. Ob es sich dabei um einen Unfall handelt oder ob er absichtlich verletzt wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Die Polizei bestätigte bisher nur, dass die Familie des Geschädigten den Vorfall angezeigt hat.

Bisher habe die Polizei den 20-Jährigen jedoch noch nicht vernehmen können, da dieser nicht erreichbar gewesen sei. Auch liege der Polizei noch kein ärztlicher Befund vor.