„Die Känguru Chroniken“ in Wangen

„Die Känguru-Chroniken“ in einer Inszenierung der Burghofbühne Dinslaken wird im Rahmen der Theaterreihe der Stadt Wangen und der Kulturgemeinde am Samstag, 24. Februar, um 20 Uhr in der Stadthalle in Wangen gezeigt. Der Kleinkünstler Marc-Uwe Kling führt mit seinem Buch, das er selbst für die Bühne adaptiert hat, auf bissige, liebevoll ironische Art vor Augen, was unseren Alltag ausmacht und in was für einer absurden Welt wir eigentlich leben, heißt es in der Ankündigung.

Zum Inhalt des Stücks: Marc-Uwe lebt in einer kleinen Zweizimmerwohnung, trägt um 13 Uhr noch Pyjama, hört gerne Platten und sinniert über das Leben. Außerdem schreibt er Lieder und Geschichten – „Kleinkünstler“ also, schlussfolgert das Känguru, das sich eigentlich nur Eier für Pfannkuchen borgen will und dann gleich einzieht. Wenig später liegt das Känguru in der Hängematte, lässt sich bekochen, vertilgt massenhaft Schnapspralinen und erzählt von seiner Vergangenheit beim Vietcong und von seinem Hang zum Klassenkampf.

Um 19.30 Uhr gibt es – wie bei der Theaterreihe üblich – im Narrenstüble (Stadthallenanbau) eine kostenlose Kurzeinführung.