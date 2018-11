Die FSA zwischen Unterricht und Rechtsstreit

Die Krise an der FSA im Überblick

Kurz vor Ende der Sommerferien wird bekannt, dass das RP die Genehmigung für den Betrieb der weiterführenden Schulzweige (Haupt-, Real- und Gemeinschaftsschule) widerruft. Gleiches gilt für den Status als staatlich anerkannte Ersatzschule. Die Schule geht gegen die Entscheidungen vor dem Verwaltungsgericht (VG) Sigmaringen an.

Am 15. Oktober gibt das VG in einem (vorläufigen) Eilverfahren der Behörde recht. Theoretisch tritt der Widerruf sofort in Kraft, die betroffenen Zweige müssten demnach sofort schließen. Das RP setzt der Schule allerdings eine Frist bis zum Ende der Herbstferien.

In der Zwischenzeit legt die FSA Beschwerde gegen den Eilentscheid beim Verwaltungsgerichtshof (VGH) Mannheim ein. Der wird erst in sechs bis acht Wochen verhandelt. Allerdings setzt das RP am 31. Oktober den Vollzug der teilweisen Schulschließung auf Anraten des VGH vorerst aus.

Unabhängig davon steht weiterhin das Hauptsacheverfahren zwischen RP und Schule aus. Wann verhandelt und entschieden wird, ist offen. (jps)