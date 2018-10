Die Anfang September angelaufene Sanierung des Wangener Freibads läuft bis jetzt zeitlich nach Plan. Dies ist eine Erkenntnis eines Besuchs von Vertretern der hiesigen CDU an der Stefanshöhe, bei dem sie sich laut Mitteilung über den Stand der Arbeiten informieren ließen.

Nichts lasse derzeit mehr an ein Freibad erinnern: Die blauen Folien in den Becken sind bereits entfernt, die Wassertechnik ist schon gänzlich demontiert, nur Betonböden und Teile des aus den 1960er-Jahren stammenden Ur-Betons an den Schwimmbeckenwänden seien noch zu erkennen. Diese und andere Erkenntnisse brachten die Christdemokraten von ihrem Besuch mit.

„Wir sind voll im Zeitplan, denn auch das Wetter spielte bisher bestens mit“, erklärte Kultur- und Sportamtsleiter Hermann Spang laut Mitteilung. Derzeit werden „die Köpfe“, also das obere Drittel der Beckenwände, ringsum abgetrennt. Zukünftig wird dann dort ein neuer Edelstahlrand im Überlaufbereich den Abschluss der Beckenwände bilden. Auch der Rohbau des Aufzugs, der bereits im nächsten Jahr gehbehinderte Freibadbesucher von der unteren Ebene hoch in den Schwimmbereich heben soll, steht demnach schon zu 80 Prozent. Ob der Zeitplan eingehalten werden kann, hängt ursächlich mit dem Herbst- und Winterwetter zusammen. Sollte dieses nicht allzu streng werden, könnten die Bauarbeiten zügig voranschreiten. Sollte jedoch Schnee fallen, sei erst einmal ein Baustopp angesagt, heißt es in der Mitteilung.

Die CDU-Mitglieder hatten sich auf Einladung des Ortsverbandsvorsitzenden Johannes Sontheim ein Bild vor Ort gemacht, wozu auch ein Besuch der technischen Anlagen gehörte. Spang und der Chef der „Bademeisterriege“, Maik Uliczek, erläuterten dabei den derzeitigen Sachstand.

Bademeister haben viel zu tun

Uliczek erklärte laut CDU: Auch als Bademeister habe man jetzt noch alle Hände voll zu tun. Täglich sei er mit seinem Team der städtischen Bäderangestellten auf der Baustelle zugange und überarbeite Bereiche, die von der Sanierung nicht betroffen sind. So bekämen die Toilettenanlagen im Eingangsbereich aktuell einen neuen Anstrich und „kleine Reparaturen gibt es an allen Ecken und Enden“, so Uliczek. Wichtig sei es aber auch, als fachlicher Ansprechpartner des Freibads für die dort arbeitenden Firmen da zu sein.

Die Vertreter der CDU Wangen staunten laut Bericht nicht schlecht über die rege Tätigkeit und den großen Fortschritt der Baumaßnahmen im gesamten Gelände. Im Nachgang des Rundgangs zeigten sie sich überzeugt, dass die derzeit auf rund sechs Millionen Euro bezifferten Sanierungskosten „gut angelegt sind“. „Das Freibad Stefanshöhe mit jährlich rund 100 000 Besuchern aus nah und fern ist uns ein echtes Herzensanliegen“, so Ortsverbandsvorsitzender Sontheim. Besonders erfreulich, so Sontheim, sei die Tatsache, dass rund 70 bis 80 Prozent der Wasserwärmeerzeugung aus dem Hammerweiher gewonnen werden könne – „ökologisch wahrhaft umweltfreundlich“, so die CDU.