Die Flugsportgruppe feiert bei Kaiserwetter

Das Flugplatzfest in Wallmusried hat nach einer vierjährigen Pause nichts von seiner Attraktivität verloren. An die 3000 Besucher werden es gewesen sein, die am Sonntag zu Fuß oder auf zwei beziehungsweise vier Rädern kamen, um zusammen mit anderen flugsportbegeisterten Menschen ein Fest der Lüfte zu feiern.

Dass das Wetter so großartig war, verwunderte niemanden. Gibt es rund um Wangen doch fast schon ein geflügeltes Wort: Wer nach einem wettermäßig günstigen Zeitpunkt für ein Fest Ausschau hält, der muss auf den Kalender der Flugsportgruppe Wangen-Kißlegg schauen. „In all den Jahren hatten wir nur einen halben Tag lang schlechtes Wetter“, sagte Paul Bernhard, der diesem Sport seit 50 Jahren frönt und acht Jahre lange zweiter Vorsitzender des Vereins war.

Bernhard war es auch, der auf die Geschichte der Fliegerei in Wangen einging: 1961 gegründet, hat sich die Flugsportgruppe aus kleinsten Anfängen heraus „über viele Hürden und Stolpersteine hinweg zu einer Gemeinschaft mit inzwischen 50 Mitgliedern und sieben Flugzeugen entwickelt“. Wobei Bernhard nicht vergaß, an den allersten Anfang im Jahr 1914 zu erinnern, als der erst 18-jährige Franz Xaver Mehr aus Durrenberg sein erstes selbst konstruiertes Motorflugzeug präsentierte.

Ausbau der Bahnlinie war Grund für Zwangspause

Warum man den zweijährigen Turnus 2016 unterbrach, das erklärte Paul Bernhard so: „Es war eine behördliche Maßnahme. Die Veränderungen der Bahnlinie Wangen-Kißlegg mit Blick auf die Elektrifizierung zwangen uns, eine neue Landebahn einzurichten. Nachdem das Genehmigungsverfahren abgeschlossen ist und die neue Landebahn steht, kann der Betrieb jetzt wieder fortgesetzt werden.“

Vor 10 Uhr gab es die Kurzeinweisung vor dem großen Ereignis, das so genannte Briefing. Dabei wurde noch einmal die Namensliste der Segelflug-Piloten, der Starthelfer und der Leute auf dem Tower durchgegangen, um dann vor allem an die zu appellieren, die für die Ordnung an den Durchgängen zwischen Zuschauerfeld und Startfläche verantwortlich waren. „Das Allerwichtigste ist die Sicherheit“, so hörte man Vorstand Michael Bachmaier sagen.

Im und neben dem Hangar hatten sich währenddessen einige hundert Menschen einen Platz gesucht. Sie feierten zusammen mit Pater Thomas Robelt vom Wangener Franziskanerkloster einen Feldgottesdienst. Der Priester verglich in seiner Predigt den Glauben mit der Fliegerei und sagte: „Beides hat damit zu tun, dass man sich von einer unsichtbaren Macht getragen weiß.“

Eine schöne Idee war es, Pater Thomas als Dank für seinen Dienst mit in die Lüfte zu nehmen. Der zeigte sich völlig überrascht, nahm das Angebot aber gerne an. „Ich darf jetzt fliegen“, informierte er Zaungäste auf dem Weg zum „Eurostar SL“, kletterte ins Innere, ließ sich von Michael Bachmaier festschnallen und kurz einweisen, bevor sich die Haube über ihm schloss und sich das zweisitzige Flugzeug in Bewegung setzte.

Wer Geschmack bekommen hatte, der konnte bei Bruno Haussmann einen Rundflug mit dem „Eurostar UL“ buchen. Oder sich im Laufe des Nachmittags ins Gras legen und zum Himmel schauen, wo die Kunstflugvorführungen von Bennie Stiebe, Klaus Berger und dann auch Harry Hecht staunen ließen. Immer wieder summte und brummte es, wenn unterschiedliche Flugmaschinen von auswärts landeten und wieder starteten.

Nicht gerade Geschichten erzählen, aber von der Arbeit innerhalb des Modelflug-Clubs Wangen berichten, das konnte Jan Vochezer vom 80 Mitglieder starken Modellflug-Club Wangen/Kißlegg. „Die Jugendlichen bauen unter Anleitung Flieger selber und fahren mit uns zu Modellflugtagen“, erzählte Vochezer. In Wallmusried zeigte der Club immer dann, wenn es der Flugbetrieb zuließ, was ihre Silverlits, Multiplexe und Spitfires, aber auch die „kleinen Spaßflieger“ so alles drauf haben.