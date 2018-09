Die einen bringen, die anderen nehmen

Er war erneut ein großer Erfolg, der Schenktag am Samstag in der Stadthalle. Eine genaue Zahl an Spendern und Beschenkten konnte Ingrid Feustel, Organisatorin im Auftrag des Vereins Lebenswerk, beim besten Willen nicht nennen: „Mehr als 100 dürften es aber am Morgen gewesen sein, die Artikel abgegeben haben.“ Nachmittags war es sicher ein Vielfaches, das sich an den kostenlosen Waren erfreute.

Spielzeug, Haushaltswaren, Kleidung, Medien, Elektroartikel, Lampen, Geschirr, Bücher, Bilder – es gab kaum etwas, was es nicht gab beim achten Wangener Schenktag. Während die einen, ähnlich wie bei einem Flohmarkt, durchschlenderten und einfach „nur aus Interesse“ schauten, ob etwas Entdecktes möglicherweise gebraucht werden könnte, suchten andere recht gezielt. „Ich habe eigentlich gehofft, jemand bringt Hanteln oder andere Sportsachen her“, sagte Yannik Pancherz. Der recht spezielle Wunsch ging nicht in Erfüllung. „Eine Bekannte von uns organisiert den Schenktag mit. Dadurch sind wir darauf aufmerksam geworden“, erklärte Manuela Pancherz. Am Morgen haben Mutter und Sohn „ein paar Sachen abgegeben“: „Nun waren wir neugierig, was hier abgeht.“ In der „Bücherabteilung“ ist Manuela Pancherz schließlich auch wieder fündig geworden.

Bücher waren auch das Ziel von Luise Medele: „Darüber hinaus habe ich auch ein paar Klamotten entdeckt.“ Für Medele ist es der erste Besuch des Schenktags, dessen Prinzip sie gut findet: „Es ist doch schön, wenn man Sachen weitergibt, die man selber gerne mag und sie jemand anderes bekommt, der daran Freude hat.“ Rund 20 ehrenamtliche Helfer koordinierten den Schenktag und freuten sich über alles, was den Weg in die Stadthalle hinein, aber auch wieder aus ihr heraus fand. „Es ist gut, wenn so gut wie alles auch wieder weg kommt“, sagte Ingrid Feustel. Vor allem Kartonagen, Kleider und Bücher sind es, die am Ende übrig bleiben – und von den Verantwortlichen, soweit möglich, an Altkleidercontainer oder anderes weitergereicht werden. Der laut Feustel „minimale Rest“ wird dann („Wir haben ja kein Depot“) tatsächlich entsorgt. Aufgrund der geänderten Gesetzeslage zur Entsorgung von Elektrogeräten wolle man darüber nachdenken, ob künftig noch Elektrokleingeräte angenommen werden, sagte Feustel. Einschränken lässt sich die Klientel, die zum Schenktag kommt, laut der Organisatorin übrigens nicht: „Hier kommen Menschen aus allen Schichten.“ Unterstützt wurde der Verein Lebenswerk Wangen vom Tauschring Lindau-Wangen, der auch für die Verpflegung sorgte.