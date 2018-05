Deutsch-Türkisches Begegnungszentrum in Wangen ist eröffnet

Die deutsche, türkische und die Wangener Flagge am Gebäude haben bei der feierlichen Eröffnung des Deutsch-Türkischen Begegnungszentrums am Kanalweg die Richtung vorgegeben. Bevor es nach drinnen zur Besichtigung ging, war draußen beim Empfang viel vom friedlichen Miteinander der Kulturen die Rede.

Der Startschuss für die Wangener Welten gleich nebenan war noch gar nicht richtig verklungen, da stand am Freitag schon die nächste wichtige Eröffnung an. Gefeiert wurde am Kanalweg nur wenige Meter weiter das neue Deutsch-Türkische Begegnungszentrum. Zahlreiche Gäste, darunter Vertreter aus Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik bestaunten das Gebäude unter der Eisenbahnbrücke, dass sich in den vergangenen Wochen noch einmal richtig herausgeputzt hatte.

Nach der Begrüßung durch das Mitglied der Baukommission, Ayhan Coskun, ging darauf auch Wangener OB Michael Lang ein. Der Rathauschef lobte das Engagement und den Zusammenhalt der Mitglieder des Türkischen Kultur- und Sportvereins und überreichte dem Eigentümer für den Einzug in den neuen „Haushalt“ nach schwäbischer Sitte einen Korb mit Brot und Salz und fügte augenzwinkernd zwei Besen für die Kehrwoche hinzu.

„Zeichen, dass Sie zu uns gehören“

Der Landtagsabgeordnete Raimund Haser nahm in seiner Rede Bezug auf die am Gebäude hängenden Flaggen und dankte dem Verein „für die gesetzten Zeichen, dass Sie zu uns gehören“. Axel Müller, Bundestagsabgeordneter des Ravensburger Wahlkreises, erkannte in der nahen Eisenbahnbrücke ein Symbol, dass der Verein mit dem Begegnungszentrum „Brücken zwischen den Kulturen baut und ein Zeichen für die Offenheit der Religionen setzt“. Bernhard Baumann, Religionslehrer am benachbarten Berufsschulzentrum, gratulierte dem Kultur- und Sportverein für die Idee, der Begegnung verschiedener Glaubensrichtungen ein Gebäude zu geben. Auch Fatih Oguz vom Dachverband des Vereins aus Frankfurt sprach sich für ein Mit- und Füreinander der Kulturen aus.

Bei der anschließenden Besichtigung und beim kalten Buffet im Begegnungszentrum blieb den Gästen viel Zeit für Gespräche und Erinnerungsfotos.