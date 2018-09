Bereits vor Wettkampfbeginn war klar, dass die Turngemeinschaft Wangen/Eisenharz als klarer Außenseiter ins Drittliga-Duell mit dem TSV Unterföhring gehen würde. Zu stark waren die Aufsteiger an diesem Wochenende aufgestellt. Dass es am Ende beim 9:66 eine so deutliche Auftaktniederlage wurde, war aus Sicht der Allgäuer aber dennoch ernüchternd.

Am Boden zeigten die Unterföhringer um ihren englischen Star Ryan Carl Owen und den Jugendnationalturner Valentin Zapf eine beeindruckende Leistung. Nahezu fehlerfrei kamen die Bayern durch ihre Übungen. Die Allgäuer dagegen kamen mit dem Boden nicht wirklich zurecht und riefen nur selten ihr Potenzial voll ab. Am Ende stand ein deutliches 13:0 am ersten Gerät. Besser für die TG lief das Pauschenpferd. Drei der vier Duelle gingen an Wangen/Eisenharz, die Allgäuer entschieden dieses Gerät mit 5:3 für sich. Überragend waren die drei Scorepunkte von Elias Ruf, der die Fehler des englischen Gastturners Owen ausnutzte und so seiner Mannschaft die ersten Gerätepunkte der Saison sicherte.

Topniveau am Sprung

An den Ringen übernahm aber Unterföhring wieder das Sagen. Dank der besseren Übungsausführung gingen alle Duelle an die TSV-Turner, die mit einem komfortablen Vorsprung in die Pause gingen. Nach der Pause zeigte Unterföhring, warum der Sprung als sein Paradegerät gilt. Vier Tsukaharasprünge mit Schrauben (einmal sogar mit Doppelschraube) in sehr guter Ausführung bedeuten absolutes Topniveau in der Dritten Bundesliga. Da konnten die Turner aus Wangen und Eisenharz mit ihren im Schnitt einfacheren Sprüngen trotz guter Mannschaftsleistung nicht mithalten.

Am Barren war bedingt durch den hohen Rückstand bereits ein leichter Anflug von Resignation bei der TG Wangen/Eisenharz zu erkennen. Die Übungen wurden nicht mit dem Selbstverständnis vom Ende der vergangenen Saison durchgeturnt – drei weitere Duelle gingen an die Heimmannschaft. Manuel Drechsel nutzte einen Fehler von Valentin Zapf aus und sicherte seinem Team immerhin noch vier Scorepunkte. Am Königsgerät, dem Reck, zeigten die Unterföhringer zum Abschluss die deutlich schwierigeren Übungen. Die TG Wangen/Eisenharz hatte auch am letzten Gerät nicht viel entgegenzusetzen und musste noch einmal alle vier Duelle abgeben.

Nach dieser deutlichen 2:10-Niederlage nach Gerätepunkten gilt es für die TG-Turner, bis zum nächsten Wettkampf in zwei Wochen im Training konsequent zu arbeiten, um die Fehlerquote zu verringern und die Übungen weiter zu stabilisieren. Am 6. Oktober wird im TSV Monheim der Vorjahresdritte zu Gast in der Wangener Ebnethalle sein.