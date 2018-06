Der Wind spielt nicht mit

Von Lindauer Zeitung

Die Stadtwerke Lindau investieren regelmäßig in die Wasserversorgung. In diesem Jahr steht die Sanierung des Hochbehälters Streitelsfingen an. Investitionen in die Trinkwasserversorgung seien notwendig und „für uns selbstverständlich, um die gleichbleibende Qualität unseres wichtigsten Lebensmittels zu garantieren“, sagt Tobias Ederer, Leiter des Bereiches Netze und Anlagen Gas/Wasser bei den Stadtwerken und Projektleiter der jetzt anstehenden Maßnahme, in einer Pressemitteilung.