„Wir fahren. Es läuft heute recht gut.“ Mit diesen Worten hat Dirk Schulten am Mittwochvormittag (Teil-)Entwarnung in Sachen Busverkehr gegeben: Die Stadtbusse führen seit Dienstmittag wieder. An der Situation habe sich bislang nichts geändert.

Die Siedlungen seien jetzt „ein bisschen besser geräumt“ als in den Vortagen. „Wir kommen jetzt durch“, so der Disponent des Stadtbusbetreibers Heine. Allerdings müssten Fahrgäste mit Verspätungen von bis zu 15 Minuten rechnen, so der Disponent des Stadtbusbetreibers Heine.

Ob die Busse am Mittwoch und in den nächsten Tagen wieder dauerhaft verkehren, hängt allerdings von der aktuellen Wetterentwicklung ab. Entgegen einiger Vorhersagen hatte es in der Nacht weniger geschneit als befürchtet. Am Mittwochvormittag gab es zwar heftige, aber sehr kurze Schneeschauer in der Wangener Kernstadt. Schulten: „Wir halten durch, solange es geht.“