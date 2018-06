Der Wangener Staatsbetrieb in „Neß Vegas“ läuft am Montag an

Ob sich die monatelange Arbeit gelohnt hat? Seit September 2013 arbeitet der Seminarkurs des Rupert-Neß-Gymnasiums (RNG) an der Entstehung eines eigenen Staats, mit eigener Flagge, Währung – dem Argentaler – und einer eigens komponierten Hymne.

Am Montag, 14. Juli, um 11Uhr, öffnet der Staat „Neß Vegas“ zum ersten Mal seine Pforten. Das RNG lädt alle Bürger ein, Neß Vegas in der Woche vom 14. Juli bis zum 18. Juli als „Touristen“ zu besuchen und die unternehmerische Vielfalt auszukosten. Dies berichtet Fabian Rührnschopf, einer der Mitinitiatoren am RNG.

Die Bürger von Neß Vegas haben demnach 120 Betriebe aus den Bereichen Gastronomie, Dienstleistungen, Kultur und Unterhaltung gegründet, die viel bieten können. Neben Crêpes, Cocktails, einem Asia-Wok und einigen Biergärten, gibt es beispielsweise eine „Muffin Lounge“ und rund zwei Dutzend weitere Betriebe, die für Verpflegung sorgen. Wer sich lieber verwöhnen lassen möchte, findet vielleicht in einem der Beauty-Geschäfte das Richtige für sich, wirbt Rührnschopf. Neß Vegas werde zudem über eine eigene Zeitung, ein Radio und eine Staatsbibliothek verfügen. Doch das ist bei Weitem nicht alles: In Neß Vegas könne man tanzen lernen und sein Fahrrad reparieren lassen.

Das Kultusministerium hat für alle Bürger und Touristen ein Kulturprogramm auf die Beine gestellt. Montagnachmittag wird beispielsweise eine Zirkusaufführung stattfinden, am Dienstag haben die Bürger von Neß Vegas die Chance, an einem Fußball- beziehungsweise Volleyballturnier teilzunehmen.

Doch ab Mittwoch nimmt das kulturelle Programm erst so richtig Fahrt auf, so Rührnschopf: Neben einer Theatervorführung wird es auch einen „Poetry Slam“ und einen Tanzabend geben.

Mittwoch ein besonderer Tag

Für die Bürger von Neß Vegas ist der Mittwoch zudem ein besonderer Tag, da sie dann die Möglichkeit haben, im Staat zu übernachten. Weiter geht es am Donnerstag mit einem Handballturnier, einem Staffellauf sowie der Talent-Show „Neß Vegas sucht das Supertalent“ am späten Nachmittag.

Für Besucher ist der Staat von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Montag beginnt der Staatsbetrieb aufgrund der Eröffnungsfeier um 11 Uhr. Wegen des großen kulturellen Angebots hat der Staat am Donnerstag bis 22 Uhr geöffnet. Am letzten Staatstag, dem Freitag, kann Neß Vegas von 10 Uhr bis um 13 Uhr besucht werden. Anschließend finden sich die Bürger auf dem Pausenhof zur Abschlusshockete mit der Machtrückgabe des Präsidenten (Hermann Ermisch) an den Schuldirektor (Lothar Eibofner) sowie der Preisverleihung für erfolgreiche Betriebe zusammen.

Im Hintergrund arbeitet das Parlament weiterhin an neuen Gesetzen und passt diese den Umständen entsprechend an. Schließlich müssen Produkte verzollt, Löhne ausgezahlt und Einnahmen versteuert werden. Ein riesiger Beamtenapparat von etwa 130 Personen kümmert sich darum, dass der Staat reibungslos funktionieren kann.

Ein Tagesvisum für unter 18-Jährige kostet 50 Cent und für Erwachsene einen Euro. Ein Wochenvisum für Jugendliche kostet einen Euro, Erwachsene zahlen zwei. Im Staat Währung „Argentaler“. Weitere Infos:

www.sas-rngwangen.de