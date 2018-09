Der Türk SV Wangen will den ersten Heimsieg

Mit vier Teams, die alle das Potenzial haben, vorne mitzuspielen, sind die Wangener Vereine in der Fußball-Kreisliga A III am stärksten vertreten. Im dritten von zwölf Stadtderbys empfängt der Türk SV Wangen am Sonntag um 15 Uhr im Allgäustadion den SV Deuchelried.

„Mit dem Auftakt bin ich zufrieden, weil wir endlich mal richtig gut in die Saison reingekommen sind. Sonst haben wir immer drei bis vier Spieltage gebraucht, um zu punkten“, sagt Wangens Trainer Orhan Tarhan. Mit sieben Zählern belegt der Türk SV nach vier Spieltagen Platz sechs. Besonders viel Freude dürfte dem Trainer derzeit Matthias Güttinger bereiten, der mit fünf Treffern und sechs Vorlagen an elf der zwölf Saisontore beteiligt war. „Der Junge ist einfach gut. Den muss man sehen, den kann man gar nicht beschreiben. Er hatte höherklassige Angebote, aber es macht ihm Spaß bei uns. Wir sind froh, dass er hier ist“, meint Tarhan.

Anders als in der vergangenen Saison, als zahlreiche Spieler neu zum Verein stießen oder diesen verließen, gab es in diesem Sommer mit dem aktuell am Kreuzband verletzten Leonard Karaxha, der aus Ratzenried kam, nur eine personelle Veränderung. „Wir wollten uns bewusst nur punktuell verstärken. Leo war der Spieler, der uns im defensiven Mittelfeld noch gefehlt hat“, sagt Tarhan. „Wir haben unsere Mischung in der Rückrunde der vergangenen Saison gefunden. Die Mannschaft ist mittlerweile eingespielt. Die Spieler kennen die Laufwege und haben das System verinnerlicht. Das ist unser Plus in diesem Jahr.“

Trotz starker Individualisten und eines breiten Kaders, der Tarhan zufolge den Ausfall „jedes einzelnen Spielers kompensieren“ könne, ist es für den ehrgeizigen Trainer angesichts noch zu inkonstanter Leistungen keine logische Schlussfolgerung, dass sein Team am Ende um den Titel mitkämpfen wird. „Wenn wir unsere Stärken ausschöpfen, dann sind wir ganz vorne dabei. Wenn wir Schwankungen haben, landen wir irgendwo im vorderen Mittelfeld.“

Während der Türk SV seine Auswärtsspiele gegen die SGM Aitrach/Tannheim (4:0) und jüngst nach einer starken Vorstellung beim bis dahin ungeschlagenen FC Scheidegg (4:2) gewann, sprang zu Hause gegen Röthenbach (3:3) und den FC Wangen II (1:4) bisher erst ein Zähler heraus. Gegen „spielstarke“ Deuchelrieder will Tarhan, der am Sonntag von seinem Bruder Ayhan vertreten wird, den ersten Heimsieg. „Ich erwarte, dass wir drei Punkte holen und den Sieg in Scheidegg vergolden.“