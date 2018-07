Der SPD kommt das Wohnen bei Projekten zu kurz

Die Wangener SPD ist in die Beratungen zur städtischen Prioritätenliste zu den wichtigsten Investitionsvorhaben der kommenden Jahre eingestiegen. Bei einem offenen Abend in der Kleingartenanlage Fronwiesen klang unterm Strich zwar grundsätzliches Einverständnis zu vielen Projekten durch. Gleichwohl setzen die Sozialdemokraten eigene Schwerpunkte. Ein Kernpunkt dabei: der (soziale) Wohnungsbau, der nach Ansicht der Anwesenden in dem Vorhabenkatalog unterrepräsentiert ist beziehungsweise gar nicht vorkommt. Auch beim Thema Verkehr erarbeitete die SPD Akzente.

Wäre es nach dem Wunsch von Stadtrat Gerhard Lang gegangen, der den Abend inhaltlich vorbereitet hatte, hätten es sicherlich deutlich mehr Interessierte sein können, die sich am Mittwochabend mit Wangener Zukunftsperspektiven befassten. Letztlich waren es – inklusive der kompletten Ratsfraktion – am Ende lediglich rund zehn Parteimitglieder beziehungsweise Bürger, die mehr als zwei Stunden über den seit dem Frühjahr auf dem Tisch liegenden städtischen Entwurf zur Neuauflage der Prioritätenliste diskutierten.

Dabei hatten die Sozialdemokraten das Ziel, Wünsche und Anregungen möglichst vieler Wangener mit in die nach der politischen Sommerpause anstehenden Beratungen zum Thema im Gemeinderat einfließen zu lassen. Wenngleich bei bestem Sommerwetter und parallelem Weinfest in der Altstadt nicht allzu viele Menschen den Weg in die Kleingartenanlage fanden, so sprachen die Teilnehmer der Runde doch eine Reihe von Themen an.

Insbesondere beim Verkehr wurde es konkret. Armin Maucher etwa machte sich für die Erweiterung des Durchlasses an der Bahnbrücke im Bereiche Immelmannstraße/Boelkeplatz stark, gerade für Fußgänger und Radler. Offene Ohren fand er bei SPD-Stadtrat Siegbert Schlor, der forderte: Man müsse hier die „Chance des ruhenden Bahnverkehrs“ im kommenden Jahr nutzen. Dann nämlich, wenn wegen der Elektrifizierung der Zugstrecke ohnehin über Monate hinweg Bauarbeiten laufen.

Für mehr Kreisverkehre

Maucher, Mitglied des Stadtseniorenrats, forderte überdies Verbesserungen beim öffentlichen Nahverkehr. Die Bedürfnisse Älterer trieben auch den stellvertretenden Ortsvereinsvorsitzenden Jörg Alexander um, der fragte: „Was ist mit der gemeindenahen Unterstützung von Senioren?“

Verkehrspolitisch ging es unterdessen außerdem vor allem um ein Mehr an Kreisverkehren. Stadtrat Jürgen Rölli schlug einen entsprechenden Probelauf an der Isnyer Kreuzung vor. Dieser sei baulich einfach und damit kostengünstig umzusetzen. Auch an der Gegenbaurstraße sähe er gern einen Kreisel – zumal, wie Stadtrat Gerhard Lang bemerkte, die Stadt schon vor längerer Zeit vor dem Hintergrund dieses Ziels Grundstücke aufgekauft habe. Zurückhaltung wünschte sich Rölli indes bei der Einmündung des Südrings auf die B32: Dort ist nach Ansicht des Polizisten eine Ampelschaltung geeigneter.

Während bei der SPD grundsätzlich mit vielen von der Stadt in der Prioritätenliste aufgeführten Projekten Konsens herrscht, kommt den Sozialdemokraten ein generelles Thema deutlich zu kurz: „Wohnen fehlt als einheitliches Thema auf der Liste“, so Gerhard Lang. Es sei „versteckt“, ergänzten er und Fraktionsvorsitzender Alwin Burth mit Blick auf die Einzelaufführung mehrerer in der Planung steckender Baugebiete.

Burth kritisierte: Es fehle in der Stadt generell ein Konzept für „sozial gerechtes Wohnen“. Auch im Bereich Erba/Auwiesen, jenem Gebiet, auf das die SPD bei diesem Thema räumlich gern den Schwerpunkt gelegt sähe. Siegbert Schlor unterfütterte die Forderung mit Beispielen des überhitzten (lokalen) Wohnungsmarkts – und ergänzte: „Sonst setzen sich wieder die durch, die wirtschaftlich stark sind.“ Den Bedarf an Wohnungen unterstrich zudem Jörg Alexander: „Auch die Leute, die Einfamilienhäuser kaufen, werden alt – wo sollen die dann hin?“

Erfolge durch „bohren“

Trotz weiterer Kritikpunkte an der hiesigen Wohnungsbaupolitik und dem Selbsteingeständnis, dass auch die Bundes-SPD in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten das Thema generell vernachlässigt habe, sah Gerhard Lang dennoch Erfolge für die Wangener Sozialdemokraten zu verbuchen: „Vor fünf Jahren hätte es niemand für möglich gehalten, dass die CDU einen Antrag stellt, bei Neubauten 20 Prozent für sozialgebundenen Wohnungsbaus zur Verfügung zu stellen“. Dies habe auch mit dem „Bohren“ seiner politischen Farben zu tun, glaubte er.

Nachbohren will Hermann Seifried indes beim 2010 wegen Baufälligkeit leerstehenden Lehrschwimmbecken-Gebäudes: „Dass dieses Gelände brach liegt, kann nicht sein. Da ist nichts geplant.“ Kritik äußerte er zudem an der bestehenden Struktur der Ortsverwaltungen. Auch wenn er wisse, dass ihn dies bei der Kommunalwahl 2019 womöglich Stimmen kosten werde, brachte er (erneut) die Auflösung beziehungsweise Zusammenlegung der sechs städtischen Dienststellen außerhalb der Kernstadt ins Gespräch. Gerade für Leupolz und Karsee könnte Letzteres angesichts der „fast fußläufigen Entfernung“ gelten.

Seifried betonte, mit der Forderung beileibe nicht die Funktionen von Ortsvorstehern und Ortschaftsräten antasten zu wollen. Damit ging er konform mit Gerhard Lang. Der allerdings betonte: Das Thema Ortsverwaltungen „wird in der Fraktion nicht ganz einheitlich gesehen.“

Lang war es auch, der die Bedeutung der Landesgartenschau hervorhob. Sie sei Schwerpunktthema der kommenden fünf Jahre und zudem Chance, auch auf anderen Feldern Bewegung zu schaffen – eben etwa bei der Wohnungsnot. Entsprechend sollten bei der Abarbeitung der Prioritätenliste in diesem Zusammenhang stehende Projekte Vorrang haben. Das sei für ihn „die Botschaft“.

Die Liste:

Die 2016 verabschiedete städtische Prioritätenliste mit den wichtigsten Investitionsvorhaben wird derzeit aktualisiert. Sie umfasst folgende Themenbereiche : Kindergärten, Schulen, Sport und Freizeit, Bürgerbegegnungsräume, Gebäude für den Dienstbetrieb sowie Straßen, Fuß- und Radwege. Bei der Festlegung der jeweiligen Reihenfolge wird jedes Projekt bei folgenden Kriterien mit Punktzahlen bedacht: Pflichtaufgabe, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, Projekte für Bildung und Betreuung und Jugendliche, Förderung von Wirtschaft und Tourismus (Standortfaktoren), öffentliches Interesse der Bürger, Erhalt von vorhandenem Vermögen, Dringlichkeit, Gegenfinanzierung sowie mögliche Förderungen.