„Der Segen von oben muss auch dabei sein“

Im Kreis ihrer großen Familie haben Anna und Werner Gorjan ihre Diamantene Hochzeit gefeiert. Das Haus von Tochter Andrea und Schwiegersohn Alfons Raible bot den festlichen Rahmen dazu. Bürgermeister Ulrich Mauch überbrachte die Grüße der Stadt und vom Land Baden-Württemberg.

Kennengelernt haben sie sich 1952 während einer Arbeitspause in der Erba: Anna Gorjan, die damals noch Zodel hieß und in Waltershofen zuhause war, und der in Wangen geborene und aufgewachsene Werner Gorjan. „1945 habe ich bei Schuhmacher Sauter in der Bindstraße mit einer Lehre begonnen“, erzählt der heute 85-Jährige und schildert seinen weiteren beruflichen Weg so: „1949 wechselte ich zur Erba und war dort 42 Jahre lang tätig.“

In der Basilika in Ottobeuren im Oktober 1956 geheiratet

Nachdem sich die jungen Leute lange genug geprüft hatten, wurde am 8. Oktober 1956 geheiratet. Und das sehr romantisch in der Basilika Ottobeuren. Ein Onkel von Anna war Priester und traute sie. „Zum Hochzeitstag im vergangenen Jahr waren wir noch einmal dort“, schwärmt Frau Gorjan und erzählt, dass sie und ihr Mann nicht aufgehört hätten, die Schönheiten ihrer Umgebung wahrzunehmen. „Wir waren viele Jahre Wanderführer beim Schwäbischen Albverein und sind auch immer gerne nach Südtirol gefahren, um uns wandernd an der Natur zu erfreuen“, erzählt die 82-Jährige.

Nach der Hochzeit blieb das Paar noch fünf Jahre bei den Schwiegereltern in Waltershofen wohnen, um sich dann mit deren Hilfe und einem angesparten Bauvertrag das Haus am Atzenberg zu bauen. Dort wuchsen ihre beiden Söhne und die Tochter auf. Heute zählen zur Familie noch sieben Enkel, der erste Urenkel kommt in wenigen Monaten zur Welt.

„Man muss stark sein“, nennt Anna Gorjan das Geheimnis ihres langen gemeinsamen Lebens. Und ihr Mann Werner ergänzt: „Man hilft einander, weil man im Alter noch mehr davon braucht.“ Wobei ebenso Tochter Andrea Raible mit eingeschlossen ist, die jeden Tag nach ihren Eltern schaut. Und dann ist da noch etwas, was für das Ehepaar Gorjan Bedeutung hat. Ihm ist bewusst: „Der Segen von oben muss auch dabei sein.“