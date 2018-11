Die katholische Kirchengemeinde St. Martin hat am Sonntag ihr Patrozinium gefeiert. Nach dem Hochamt gab es ein Treffen im Gemeindehaus zur Begegnung bei Mittagstisch und einem Kaffeenachmittag.

Das feierliche, vom Kirchenchor und einer Bläsergruppe musikalisch umrahmte, Hochamt bildete am Sonntag den Höhepunkt der Festlichkeiten rund um den Namenspatron der Stadtpfarrkirche. Pfarrer Claus Blessing brachte das Patrozinium in Verbindung mit dem Gedenken an das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren und sagte: „Beides hat vor dem Hintergrund des Evangeliums für uns Christen heute Botschaften, die sich in eindrucksvoller Weise überschneiden.“

Die Tatsache, dass die Erinnerung an die Jahre 1914 bis 1918 etwas verblasst ist, machte der Priester vor allem daran fest, dass der Zweite Weltkrieg diese Zeit überschattet habe. Dabei habe der Erste Weltkrieg alle zuvor geführten Kriege in den Schatten gestellt. Mit dem Einsatz von Giftgas sei er „kein Kampf mehr gegen einen Feind, sondern heimtückische Massenvernichtung“ gewesen.

Im vierten Jahrhundert, als der heilige Martin gelebt habe, sei dies zwar noch nicht so gewesen, aber auch damals habe „Soldat sein“ letztendlich die Bereitschaft bedeutet „von Berufs wegen andere Menschen zu töten“. Martin habe sein Schwert ebenfalls zu diesem Zweck getragen, den Soldatenberuf dann aber aufgegeben, um Jesus Christus und dem Evangelium zu folgen. Die Worte „Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen“ hätten damit den größten denkbaren Gegensatz gebildet.

Martin, so Pfarrer Blessing weiter, habe aber nicht nur sein Schwert „umgewidmet“, sondern sich mit der Mantelteilung auch als Heiliger der Nächstenliebe erwiesen. Und deshalb laute eine weitere Friedensbotschaft, Interessen, Aufmerksamkeit und Zeit sowie Hab und Gut zu teilen. In einer Welt voller Gegensätze und Ungerechtigkeiten ginge Frieden nicht ohne mit jenem, „der vielleicht ungebeten oder von weither gekommen und dann einfach da ist und mich braucht“, zu teilen.

Neben dem Flohmarkt und der Abgabe von „Bausteinen“, deren Gesamterlös von rund 700 Euro für die Kirchenrenovierung von St. Martin gedacht ist, gab es auch wieder das Projekt „Schulgeld für Aidswaisen in Uganda“, für das sich die Frauengruppe seit Jahren engagiert. Im Anschluss an das leckere Essen, für das traditionsgemäß Alois Müller und sein Küchenteam sorgten, konnten sich die Besucher im „Café Martinsstüble“ Kaffee und Kuchen genießen. Knapp 600 Euro gehen jetzt direkt nach Uganda.