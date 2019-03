Dem Frühling hat die Weingartner Künstlerin Friederike Franzkowiak ihre Ausstellung „Zeit für Farbe“ gewidmet. Dem Aufblühen der Natur und das in einer hell leuchtenden, transparenten Schichtenmalweise. Dunkles wird hierin bildnerisch in Positives umgewandelt, um unserer Zeit ein „Trotzdem“ entgegen zu setzen. Sie hat zusammen mit der Klarinettistin Christine Zimmermann die Ausstellung jetzt in der Stadtbücherei im Kornhaus eröffnet.

Wenn der Frühling Einzug hält, ist es Zeit für Helles und Aufstrebendes. Diesem Motto ist die seit vielen Jahren in Weingarten lebende, ursprünglich aus der Nähe von Hamburg stammende Künstlerin mit ihrer Ausstellung gefolgt. Das Zusammenspiel von Licht und Farbe wirkten beim Malen wie ein Sog. Noch mehr nach dem schneereichen Winter.

Vor 27 Jahren war sie schon einmal zu Gast in der Stadtbücherei, begrüßte Susanne Singer die Besucher. 1992 mit Seidenmalerei, die die ausgebildete Grafikerin deutschlandweit bekannt machte, sogar bis hin zu Einladungen nach Japan. Jetzt sind es durchweg in Öl gemalte Motive von Tieren in Landschaften und Städten, dem sie gestisch Abstrahiertes gegenüber stellt. Klarinettistin Christine Zimmermann untermalte musikalisch die Leichtigkeit und das Sinnliche der Malerei.

Seit 1980 ist Friederike Franzkowiak freischaffend tätig, unter anderem mit einer eigenen Galerie in den 1990er Jahren. Zugleich auch als Autorin, wovon eine Reihe neben den Bildern platzierten Gedichte zeugen. Texte, sagt sie im Gespräch, seien ein wichtiger Auslöser, um mit einem Bild anzufangen. Gehörtes oder Gelesenes in Form und Farbe umzusetzen.

Transparente Landschaften

Beispielsweise nach Theodor Fontanes Gedicht „Ikarrus“: „Wem jeder Sprung, auch der kühnste geglückt, der fühlt sich dem Gesetz entrückt, er ist heraus aus dem Alltagstrott, fliegen will er, er ist ein Gott.“ Ihr Fisch hebt ab, schwebt federleicht quer durch das Bildgeviert und die Lust, die er dabei empfindet, ist ihm anzusehen.

Aufgebaut sind ihre Bilder aus geometrischen Formen, die sich überschneiden und überlagern, die Geradliniges mit Geschwungenem vereinen, um so fantastische Gebilde aus Stadt, Landschaft und Tier hervorzubringen. Dabei bleibt alles transparent und durchscheinend vorzugsweise in gelben, blauen und roten Farbtönungen. „Meine Bilder sind meine Kinder“, gab sie Einblick in ihr Schaffen. Bei ihrem Vater Karl-Heinz Cuno, Maler der Berliner Kunstschule, hatte sie ihren ersten Malunterricht, bevor sie sich für die Seidenmalerei entschied und 1980 dann für die Ölmalerei.

Die Welt ihrer Frühlingsbilder ist eine helle und frohgestimmte. Eine facettenreiche, die dem Betrachter viele verschiedene Perspektiven auf dicht gedrängtem Raum offeriert, ohne dass die Motive gedrängt wirken. Grafische Einflüsse kommen dabei durchaus zum Tragen. So vollführen in dem großen Format „Karneval der Jahreszeiten“ Harlekin, Frühlingsfee und Sommer einen lustvollen Tanz in mondblauer Nacht. Daneben wartet „Himmel, Meer und Strand“ auf, das sich in abstrahierter Manier ausdrückt.

Ihr Rondo mit einer bunten Tiervielfalt leitet über zu kleinformatigen Tulpenfeldern und Schmetterlingen und zu einer „Seltsamen, verrückten Zeit“. Ein Dorf eingebettet in den Uhrzeigersinn zeigt wie die Zeit vergeht, was das mit uns macht, ob wir wollen oder nicht.

„Ich möchte Sehen und inneres Schauen durch meine Arbeit verbinden“, schreibt sie in einem ausliegenden Text über ihre Malerei, die Verborgenes wieder sichtbar machen will – so wie der Frühling sich gerade langsam aber sicher unter der winterlichen Schneedecke bemerkbar macht.