Der „fette Kater Alfredo“ kommt aus Schnee daher

Die ersten Schneemänner haben am Wochenende „das Licht der Welt erblickt“, nachdem in der Nacht zum Sonntag ausreichend Flocken vom Himmel gefallen waren. Das hat Manon Boucher-Schikora und Stefan Schikora dazu animiert, schneekünstlerisch tätig zu werden. Herausgekommen ist kein Schneemann, dafür aber der „fette Kater Alfredo“, wie sie ihre Kreation genannt haben, die auf ihrer Terasse im Kneippweg in Wangen entstanden ist. Nun ist es mit der weißen Pracht nach dem Wochenende zunächst erst einmal vorbei, was Neuschnee angeht. Allerdings: Wenn auch Sie in diesem Winter bereits in Sachen Schneefiguren tätig waren oder dies noch vorhaben, dann schicken Sie uns doch Bilder Ihrer Ergebnisse an folgende E-Mail-Adresse:

redaktion.wangen@schwaebische.de

Eine Kurzbeschreibung zum Motiv, Ihr Name und Ihr Wohnort bzw. der Standort des Schneemanns reichen – und: Das Bild sollte als jpg-Anhang eine Dateigröße von mindestens 500 KB aufweisen. Viel Spaß beim Bauen!