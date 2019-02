Der Entwurf für das neue Baugebiet in Deuchelried ist fertig

Wie dürfen sich Häuslebauer, die vorhaben einen Bauplatz in Deuchelried zu kaufen, ihr neues zu Hause vorstellen? Auf diese Frage ist Melanie Griebe von der Stadtplanung Wangen bei der Ortschaftsratsitzung in Deuchelried ausführlich eingegangen. Anhand des Planes, der die Grundlage des Bebauungsareals bilden soll, erörterte Griebe die Details.

Das Gebiet, das hier zukünftig bewohnt werden soll, grenzt direkt an die bereits bestehende Siedlung. Insgesamt 13 Häuser sollen hier entstehen. Geplant sind sechs Doppelhäuser und sieben Einfamilienhäuser. Wobei man sich durchaus vorstellen könne, dass die Einfamilienhäuser auch aus zwei Wohneinheiten bestehen. „Vielleicht wollen Oma und Opa ja auch noch mit einziehen“, sagte die Mitarbeiterin von der Stadtplanung. Und da eines der Grundstücke mit 700 Quadratmetern sehr groß ist, könne man sich hier auch drei oder vier Einheiten vorstellen.

Bei der Höhe der Häuser habe man sich am bestehenden Gebiet orientiert. Auch hier soll die Wandhöhe 6,50 Meter betragen und die Firsthöhe zehn Meter. Die Grundfläche des Hauptgebäudes darf 30 Prozent der Gesamtfläche des Grundstücks nicht überschreiten. Für ein Nebengebäude (Garage, Carport und so weiter) sind 15 Prozent erlaubt. Wo man sein Häuschen hinstellen will, sei jedem selber überlassen, jedoch sollte zum Nachbarn ein Respektsabstand von mindestens vier Metern eingehalten werden. Für ein einheitliches Bild sollen wie im bestehenden Gebiet ausschließlich Satteldächer auf die Häuser kommen. Die Erschließungskosten seien etwas teurer geworden als vorgesehen und diese Mehrkosten würden auf die Grundstückspreise umgelegt. Auch ein Fußweg soll durch die Siedlung gebaut werden.

Mauer für den Lärmschutz

Zwingend erforderlich sei die Mauer, die dem Lärmschutz dienen soll. Auf einer Länge von 107 Metern und der Höhe von fünf Metern soll sie den Geräuschpegel des angrenzenden Sport- und Trainingsplatzes dämpfen. „Optisch sieht das zwar zunächst nicht so schön aus, aber es ist ja eine Begrünung der Wand vorgesehen“, erklärte Griebe den Zuhörern. Auch Ortsvorsteher Theobald Harlacher meinte dazu: „ Das geht so schnell mit dem Wachstum der Pflanzen, da wird von der Mauer bald nichts mehr zu sehen sein.“ Ohne diese Maßnahme dürfe laut Griebe nicht gebaut werden. Auch könne man Klagen, die im Nachhinein geäußert würden, entgegenwirken. Die Mauer sei von einem Lärmschutzgutachter genau berechnet worden.

Wie geht es weiter? Nachdem nun der Ortschaftsrat in Deuchelried dem Entwurf einstimmig zugesagt hat, wird dieser Plan demnächst dem Gemeinderat in Wangen vorgelegt. Danach wird er vier Wochen lang öffentlich ausgelegt. Sollte es zu erheblichen Veränderungen kommen, würde der Plan auch nochmal neu überarbeitet werden. Doch Theobald Harlacher und seine Ortschaftsräte freuen sich, dass schon bei diesem Plan die Anregungen und Vorschläge so gut umgesetzt wurden. „Der längste Schritt bei so einem Vorhaben ist, bis einmal der Plan steht“, beendete Melanie Griebe ihre Ausführungen. Und Theobald Harlacher freut sich, dass es nun schon so weit ist.